BOMBA: ASEGURAN QUE RIVER CONTACTÓ A PAULO DYBALA PARA SUMARLO EN 2026
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El futbolista podría regresar a la Selección Argentina en el amistoso ante Angola, mientras que el «Millonario» habría iniciado contactos para ficharlo en 2026, con buena respuesta.
El gran nivel de Paulo Dybala en la Roma lo puso nuevamente en el centro de la escena. El cordobés fue figura y marcó el gol de la victoria por 1-0 ante Sassuolo, resultado que consolidó al equipo de Gian Piero Gasperini en los primeros puestos de la Serie A.
Esa actuación no pasó desapercibida para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que se comunicó con el futbolista para informarle que podría ser tenido en cuenta de cara al amistoso ante Angola, previsto para noviembre.
Si bien aún no tiene garantizada su convocatoria, le pidieron que permanezca disponible y en ritmo competitivo para la próxima fecha FIFA. De concretarse, su regreso marcaría su vuelta a la Selección Argentina después de varios meses de ausencia, justo en la etapa final de preparación rumbo al Mundial 2026.
El llamado de River a Paulo Dybala y la ilusión por tenerlo en 2026
Mientras Dybala disfruta de su presente en Europa, su futuro podría acercarse nuevamente al fútbol argentino. En las últimas semanas, un importante dirigente de River habría iniciado gestiones con su entorno para tentarlo a regresar al país a partir de 2026, cuando finaliza su contrato con la Roma.
Según trascendió, la propuesta fue bien recibida por el jugador, que siempre manifestó su cariño por el fútbol argentino y su deseo de retirarse en su tierra natal. Desde Núñez confían en que el proyecto deportivo y la solidez institucional del club puedan seducir al campeón del mundo.
Sin embargo, River no es el único interesado. Su amigo y excompañero Leandro Paredes, actual mediocampista de Boca, intenta convencerlo para que se sume al Xeneize en el futuro. Ambos mantienen una relación cercana desde su paso por Europa y no ocultan las ganas de volver a compartir cancha.
De concretarse alguna de las propuestas, el fútbol argentino podría ser escenario de un superclásico de amigos en 2026, con Dybala en River y Paredes en Boca, un sueño que hoy parece lejano pero que ya comenzó a tomar forma.