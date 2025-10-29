Bomba: aseguran que River contactó a Paulo Dybala para sumarlo en 2026

Sin embargo, River no es el único interesado. Su amigo y excompañero Leandro Paredes, actual mediocampista de Boca, intenta convencerlo para que se sume al Xeneize en el futuro. Ambos mantienen una relación cercana desde su paso por Europa y no ocultan las ganas de volver a compartir cancha.

De concretarse alguna de las propuestas, el fútbol argentino podría ser escenario de un superclásico de amigos en 2026, con Dybala en River y Paredes en Boca, un sueño que hoy parece lejano pero que ya comenzó a tomar forma.