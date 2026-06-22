BIENAL 2026: CHACO RECIBIRÁ A EXPERTOS EN PATRIMONIO CULTURAL DE MÁS DE 40 PAÍSES EN UN ENCUENTRO HISTÓRICO DE LA UNESCO

La provincia será sede de la reunión anual del Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros de ICOMOS y de su Simposio Internacional. Será la primera vez que este organismo consultivo de la UNESCO sesione en la Argentina y en América Latina.

En el marco de la Bienal Internacional de Esculturas 2026, la provincia del Chaco será escenario de un acontecimiento histórico: del 23 al 25 de julio, Resistencia recibirá la Reunión Anual del Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros (ICLAFI) del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organismo consultivo de la UNESCO, junto a su Simposio Internacional.

Se trata de la primera vez que este comité científico sesionará en la Argentina y en América Latina, consolidando a la Bienal del Chaco como un espacio de referencia internacional para el debate sobre patrimonio cultural, legislación, gestión y políticas públicas.

El Programa Académico e Institucional fue presentado este lunes en el auditorio del Nuevo Banco del Chaco, con la participación de autoridades provinciales, legislativas y de la Fundación Urunday, entidad organizadora de la Bienal.

La vicepresidente del Instituto de Cultura del Chaco, Daniela Valdez, destacó la trascendencia del encuentro para la provincia y el país. “Para el Chaco es un verdadero orgullo ser sede de la reunión anual del ICLAFI en el Sur Global, con representantes de más de 40 países”, expresó.

Asimismo, remarcó el trabajo conjunto que permitió concretar este importante logro. “Es un gran trabajo articulado entre el Gobierno Provincial, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y distintas instituciones para organizar este evento histórico, que además contempla múltiples programas significativos para el desarrollo provincial”, señaló.

Durante las jornadas, especialistas de todo el mundo expondrán sobre los desafíos actuales en materia de protección y gestión del patrimonio cultural, abordando aspectos legales, administrativos y financieros. Además, los participantes recorrerán sitios emblemáticos del Chaco, entre ellos el Campo del Cielo, uno de los patrimonios naturales y culturales más relevantes del país.

El presidente de la Fundación Urunday, José Eidman, resaltó que la realización del encuentro refleja el crecimiento y el prestigio internacional alcanzado por la Bienal Internacional de Esculturas. “Este hito es el resultado de un esfuerzo colectivo. Es la primera vez que el comité científico asesor de la UNESCO sesionará en una ciudad del Sur Global, lo que representa un hecho histórico para el Chaco y para Latinoamérica”, afirmó.

Además, sostuvo que la llegada del ICLAFI posiciona a la provincia como un referente internacional en materia de patrimonio cultural. “Es una muestra de lo que esta gran construcción colectiva, la Bienal del Chaco, ha logrado en términos internacionales. Para la Fundación Urunday es un orgullo seguir trabajando junto a tantas instituciones para hacer posible este tipo de acontecimientos”, agregó.

Por su parte, la presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado, reafirmó el acompañamiento del Poder Legislativo y destacó el valor estratégico del evento para fortalecer la identidad cultural de la provincia. “Desde la Cámara de Diputados seguimos impulsando el patrimonio cultural y valorando el rol de las instituciones intermedias. La Bienal tiene que ser el espejo que muestre al mundo quiénes somos los chaqueños y los argentinos”, concluyó.

La realización de este encuentro internacional reforzará el posicionamiento de la Bienal del Chaco como uno de los principales eventos culturales del continente y consolidará a la provincia como sede de debates de alcance global sobre la preservación y gestión del patrimonio cultural.

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