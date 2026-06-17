BARRANQUERAS SORPRENDIERON A DOS HOMBRES ROBANDO EN EL EDIFICIO DE LA EX MUNICIPALIDAD

El procedimiento se realizó cerca de la medianoche del martes en el edificio de la ex Municipalidad de Barranqueras. Intervino personal de la Comisaría Primera tras un alerta realizado por el sereno del lugar.

Dos hombres fueron demorados por efectivos de la Comisaría Primera de Barranqueras luego de ser sorprendidos cuando salían del edificio de la ex Municipalidad con distintos elementos presuntamente sustraídos.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:55, cuando el sereno del inmueble, ubicado en avenida Belgrano y Laprida, alertó a la Policía tras escuchar ruidos de herramientas eléctricas provenientes del interior del edificio.

Al llegar al lugar, los agentes realizaron recorridas por la zona y observaron a dos sujetos salir del predio por avenida Gaboto. Al advertir la presencia policial, intentaron escapar, pero fueron alcanzados y demorados a pocos metros.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una mochila, un teléfono celular, un taladro inalámbrico, una billetera, dinero en efectivo, siete caños de aluminio y una caja de paso eléctrica. Posteriormente, el denunciante reconoció parte de los elementos como pertenecientes al edificio municipal.

Por disposición de la Fiscalía en turno, ambos fueron notificados de su aprehensión en la causa por supuesto hurto y posteriormente recuperaron la libertad supeditada a la continuidad de la investigación.

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