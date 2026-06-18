BARRANQUERAS DETIENEN A UN HOMBRE POR EL ROBO DE UNA LONA DE CAMIÓN

El elemento sustraído fue recuperado y restituido a su propietario.

Agentes de la Comisaría Segunda de la ciudad portuaria, intervinieron este jueves alrededor de las 6 de la mañana en un domicilio ubicado por calle Juan Bautista Cabral al 5000 aproximadamente, donde se habría producido un ilícito.

Al arribar al lugar, los efectivos demoraron a un hombre de 33 años, quien tenía en su poder una lona de camión cuya procedencia no pudo justificar. Posteriormente, detectaron que el elemento secuestrado pertenecía a un ciudadano de 26 años.

El autor del hecho fue puesto a disposición de la justicia.

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