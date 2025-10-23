AXEL KICILLOF EN ALMIRANTE BROWN: «UN PAÍS NUNCA SE DESARROLLÓ CONVIRTIENDO A SU ECONOMÍA EN UN CASINO»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este jueves con los fiscales de mesa de Fuerza Patria que ultiman detalles para las elecciones legislativas de este domingo.

En tren de cerrar la campaña proselitista, el mandatario bonaerense afirmó que «nuestros problemas no se van a solucionar humillándonos para conseguir 20 mil millones de dólares más para la timba: un país nunca se desarrolló convirtiendo a su economía en un casino”.

Además de ser el chaperón de los candidatos de Fuerza Patria Jorge Taiana y Jimena López, Kicillof alertó a los fiscales por posibles “trampas” que el Gobierno nacional podría instrumentar en la elección del próximo domingo, en referencia al sistema de Boleta Única de papel (BUP).

“Implementaron un nuevo sistema de votación que muchos no conocen ni comprenden. De acá al domingo la tarea es explicar cómo hay que hacer para votar en la séptima columna, la que tiene a la bandera argentina en el centro”, advirtió.

De hecho, apoderados de Fuerza Patria denunciaron esta semana que el Gobierno había hecho un recuento peculiar de los votos durante el simulacro de elecciones que se realizó el domingo pasado para probar el sistema de la BUP.