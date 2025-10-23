AXEL KICILLOF EN ALMIRANTE BROWN: «UN PAÍS NUNCA SE DESARROLLÓ CONVIRTIENDO A SU ECONOMÍA EN UN CASINO»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El gobernador se reunió con fiscales de Fuerza Patria en esa localidad bonaerense en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas de este domingo.
De hecho, apoderados de Fuerza Patria denunciaron esta semana que el Gobierno había hecho un recuento peculiar de los votos durante el simulacro de elecciones que se realizó el domingo pasado para probar el sistema de la BUP.
De repetirse la maniobra este domingo podría ocurrir que se «pierdan» algunos votos por una manipulación intencional del Gobierno.
En esa línea, el gobernador hizo un llamado a completar la tarea que se inició el 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria ganó los comicios bonaerenses por más de 13 puntos por sobre La Libertad Avanza.
“Vamos a decirle bien fuerte a Milei que el pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a sus políticas y su crueldad”, enfatizó Kicillof.