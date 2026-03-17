AVANZAN LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA CANCHA DE ABIPONES RUGBY CLUB

Desde la Secretaría de Obras Públicas se dio inicio a los trabajos de colocación de columnas de alumbrado en la cancha de Abipones Rugby Club, una obra que permitirá mejorar las condiciones para la práctica deportiva y fortalecer el crecimiento de esta disciplina en la ciudad.

En esta oportunidad, el municipio, por decisión del intendente, colaboró con la provisión de las columnas, la instalación y la mano de obra, mientras que desde el club Abipones Rugby Club realizaron el aporte de reflectores y cables subterráneos. Este trabajo conjunto refleja el compromiso de acompañar y fortalecer a las instituciones deportivas locales.

Con estas acciones se busca brindar mejores condiciones para que los deportistas puedan entrenar y desarrollar sus actividades, especialmente en horarios nocturnos, ampliando así las posibilidades de práctica para jóvenes y adultos que forman parte del club.

Desde el municipio destacaron que apoyar al deporte es invertir en inclusión, salud y desarrollo comunitario, acompañando el esfuerzo de los clubes que día a día trabajan para contener y formar a niños, jóvenes y adultos a través de la actividad deportiva.

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