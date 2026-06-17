AVANZA EL PROYECTO DE UN DESTACAMENTO RURAL EN QUITILIPI

Acompañaron, el presidente de la Sociedad Rural de Quitilipi, Gonzalo Suzzara; el vicepresidente Hugo Vuco; el intendente Ariel Lovey; el concejal Sergio Kochovic; y el subjefe de Policía del Chaco, comisario general Manuel Silva, quienes analizaron los alcances del proyecto y su impacto para el sector productivo local. La iniciativa surge a partir de un reclamo de los productores de Quitilipi y localidades vecinas, que durante años solicitaron una presencia permanente de las fuerzas de seguridad para prevenir hechos delictivos que afectan la actividad agropecuaria y el patrimonio de las familias rurales. La futura dependencia se enmarca en la política de fortalecimiento institucional impulsada por el gobernador Leandro Zdero y el Ministerio de Seguridad, orientada a ampliar la cobertura operativa en el interior provincial y acompañar a quienes generan trabajo y desarrollo en el Chaco.

“Durante mucho tiempo, el esfuerzo de familias enteras que trabajan de sol a sol se vio perjudicado por delitos como el robo de ganado, alambrados y otros bienes vinculados a la producción. Por eso avanzamos con medidas concretas que permitan brindar mayor protección al campo chaqueño”, señalaron desde la cartera de Seguridad.

En paralelo, la gestión provincial viene consolidando una transformación integral de la Policía Rural mediante un trabajo coordinado con las Fiscalías Rurales, fortaleciendo tanto las tareas de prevención como la investigación de los hechos delictivos.

Entre las acciones implementadas se destacan la incorporación de camionetas 4×4 para patrullajes en zonas de difícil acceso, la asignación de más de 100 nuevos efectivos a distintas unidades especializadas y la instalación de 20 cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, herramientas que permitieron aportar pruebas y esclarecer diversos delitos. Además, se encuentra en marcha un nuevo plan de expansión tecnológica que contempla la colocación de otras 30 cámaras en sectores considerados críticos. El futuro destacamento de Quitilipi se sumará a las obras ya concretadas en Colonia Tacuarí (Puerto Vilelas), Pampa del Infierno, Pampa del Indio, Colonia Alcalá (Presidencia Roca) y Pampa 11 (Tres Isletas). Asimismo, continúan las tareas de refacción en Las Palmas y otras intervenciones destinadas a consolidar la infraestructura de seguridad en áreas productivas de toda la provincia.

Con estas acciones, el Gobierno del Chaco continúa dando respuesta a demandas de años del sector agropecuario, fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio y brindando herramientas concretas para proteger a quienes producen, invierten y generan oportunidades en cada región de la provincia.