Jue. Jun 18th, 2026

AVANZA EL PROYECTO DE UN DESTACAMENTO RURAL EN QUITILIPI

por Redaccion J 3 horas atrás
El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, estuvo en el predio donde se proyecta la construcción de un nuevo Destacamento Rural en Quitilipi, una obra que busca fortalecer la prevención del delito en el ámbito rural y brindar una respuesta más eficiente a las necesidades de productores y pobladores de la zona.

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