ASI TRASLADARON A UNA PACIENTE MAS DE 100 KILÓMETROS EN EL IMPENETRABLE POR FALTA DE AMBULANCIA

La paciente fue trasladada en un vehículo municipal desde Fortín Belgrano hasta El Sauzalito por falta de ambulancia.

Se trató de caso de emergencia para trasladar a la paciente en condiciones adversas por el estado de los caminos. El Intendente Jorge Monzón expresó su dolor por la situación y aseguró que «hacemos lo que podemos con lo que tenemos»

También el chofer de la ambulancia de El Sauzalito lamentó lo sucedido y aseguró que se necesitan al menos dos móviles más para cubrir la amplia zona.

«Imágenes que duelen, así fue trasladada y llegó al Hospital de Sauzalito la paciente del lado de Fortín y Tartagal. Se hace lo que se puede en esta zona se necesita al menos dos móviles, urgente», sostuvo.

El sistema sanitario de la provincia sigue en deuda con esta región, sin resolver demandas esenciales para la comunidad.

