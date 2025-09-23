Así llegó Javier Milei a Nueva York para acordar el crédito del Tesoro de los Estados Unidos

El presidente Javier Milei llegó este martes por la mañana a Nueva York, donde se reunirá cerca del mediodía con su par norteamericano, Donald Trump. El objetivo del encuentro es conseguir un préstamo que para pagar las deudas que vencen en los próximos quince meses y fortalecer las reservas públicas.

Según la agenda oficial, la reunión entre Milei y Trump se dará a las 12.45 en el edificio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Previamente, Trump dará un discurso en el Debate General de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas. Milei asistirá al evento junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein. El tridente también estará presente durante la reunión entre los mandatarios.

Por su parte, Trump estará acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, una figura clave clave del acuerdo bilateral que sería anunciado hoy en New York.