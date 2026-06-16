Así fue el primer gol de Erling Haaland en una Copa del Mundo

La jugada parecía que se diluía en los últimos metros, pero el olfato goleador de la figura noruega hizo la diferencia: llegando exigido por el segundo palo, Haaland captó la pelota casi al ras del suelo y, con un sutil zurdazo, la empujó hacia el fondo del arco para romper el cero y gritar su primer tanto histórico en una Copa del Mundo.