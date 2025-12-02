Aseguran que Lorena Villaverde no asumirá su banca en el Senado

Karina Milei y Lorena Villaverde

Villaverde no pudo jurar el viernes la banca en el Senado por la que fue electa. En la previa todo parecía indicar que la diputada tenía los votos necesarios para evitar que el pleno del Senado rechazara su diploma. Sin embargo, los jefes de bloque acordaron el jueves, en una reunión con Victoria Villarruel, separar su título y postergar la definición.

La decisión llegó a modo de sorpresa, ya que hasta ese momento todo indicaba que Villaverde tenía el camino despejado para asumir. Hasta sectores del kirchnerismo reconocían dificultades para impedir su ingreso.

A la rionegrina fue señalada por una causa de estupefacientes abierta en los Estados Unidos en 2002, y por sus presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, empresario relacionado Federico “Fred” Machado, el narco extraditado recientemente a Estados Unidos.

Según el reglamento del Senado, los legisladores electos participan de la sesión preparatoria, ayudan a formar quorum y pueden votar los diplomas de los nuevos senadores, excepto el propio, una instancia que en este caso seguirá pendiente hasta que el cuerpo vuelva a pronunciarse.

Además de la de Villaverde, también se habían presentado otras dos impugnaciones, contra los peronistas Martín Soria y Jorge Capitanich. Sin embargo, se acordó validar su título.

Villaverde fue impugnada por el PJ de su provincia. Entre los fundamentos, el PJ alude a causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral. Asimismo, el peronismo apunta contra la senadora electa, por haber incurrido en “amenazas y amedrentamiento a periodistas, abogados, y ciudadanos que en distintos medios de comunicación han hecho público el pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” de Villaverde.