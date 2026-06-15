ASEGURAN QUE LA JOVEN ARROJADA AL VACÍO SIN SOGA EN BRASIL NO MURIÓ EN EL ACTO
El trágico incidente de rope jump en San Pablo, Brasil, suma horror. Una enfermera reveló que la joven sobrevivió al impacto tras caer desde unos 40 metros.
La impactante muerte de una joven de 21 años durante una fallida actividad de rope jump en Brasil ha conmocionado al mundo entero. Nuevos testimonios indican que la víctima sobrevivió brevemente a la brutal caída desde el puente antes de fallecer, mientras la Justicia avanza rápidamente con graves detenciones.
¿Qué reveló la enfermera sobre la Tragedia en Brasil?
Según información de TMZ, Rayza Dias, una enfermera que se encontraba fuera de servicio en el lugar, relató que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas no falleció instantáneamente tras estrellarse contra el suelo desde casi 40 metros de altura.
Dias, quien intentó auxiliarla desesperadamente, afirmó que la joven aún estaba consciente. La profesional de la salud conversó con ella y trató de calmarla, asegurándole que todo iba a estar bien, segundos antes de que el grave traumatismo apagara su vida en Brasil.
Como evidenciaron los videos que circulan en la web, los operadores acompañaron a la joven hasta el borde de la estructura, conocida localmente como el Puente del Esqueleto. Inmediatamente, la arrojaron al vacío sin verificar que la cuerda elástica estuviera sujetada a su cuerpo, desatando lo peor.
Un oscuro presagio en Redes sociales
El mortal accidente suma un elemento sumamente escalofriante al descubrirse las últimas interacciones de la víctima. Minutos antes de realizar el peligroso salto, Maria había publicado una foto del puente de la ciudad de Limeira en sus Redes sociales con un mensaje premonitorio y trágico: «¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?».
A raíz de este fatal episodio ocurrido en el estado de San Pablo, la Justicia brasileña inició una intensa investigación penal. Hasta el momento, los medios locales reportan que las autoridades han detenido a seis personas acusadas por su negligencia en la organización y operación de este salto mortal.