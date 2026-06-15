ASEGURAN QUE LA JOVEN ARROJADA AL VACÍO SIN SOGA EN BRASIL NO MURIÓ EN EL ACTO

Un oscuro presagio en Redes sociales

El mortal accidente suma un elemento sumamente escalofriante al descubrirse las últimas interacciones de la víctima. Minutos antes de realizar el peligroso salto, Maria había publicado una foto del puente de la ciudad de Limeira en sus Redes sociales con un mensaje premonitorio y trágico: «¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?».

A raíz de este fatal episodio ocurrido en el estado de San Pablo, la Justicia brasileña inició una intensa investigación penal. Hasta el momento, los medios locales reportan que las autoridades han detenido a seis personas acusadas por su negligencia en la organización y operación de este salto mortal.