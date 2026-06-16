ARGENTINA VS ARGELIA: MIRA A QUE HORA COMENZARA
Mundial 2026: ¿A qué hora juega Argentina vs Argelia?
El equipo de Lionel Scaloni llega como candidato tras proclamarse también campeón en la Copa América 2024, en lo que se pronostica que será la última Copa Mundial de Lionel Messi.
Este martes por la noche, desde las 22, la Selección Argentina inicia su sueño de volver a ser campeón mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su esperado debut será ante Argelia, en Kansas City.
El partido será en el Estadio Kansas City, un recinto con capacidad para 73.000 personas, de acuerdo con datos de la FIFA.
Tras alcanzar la gloria en Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni llega como candidato tras proclamarse también campeón en la Copa América 2024, en lo que se pronostica que será la última Copa Mundial de Lionel Messi.
Por otro lado, el equipo africano se clasificó a la cita mundialista, tras quedar en primer lugar del Grupo G de las Eliminatorias de la CAF.
Argentina y Argelia comparten el Grupo J del Mundial 2026 con Austria y Jordania.
¿POR DÓNDE VER EL PARTIDO?
De acuerdo con información de la FIFA, en Argentina los poseedores de los derechos de transmisión son:
- TyC Sports
- DirecTV
- Radio La Red
- Tele Red Imagen
- TELEFE
- ESPN
- Radio Cadena 3
- Radio Mitre
- PR
PRÓXIMOS PARTIDOS DE ARGENTINA
- Lunes 22 de junio: Argentina vs. Austria, a las 14 horas
- Sábado 27 de junio: Jordania vs. Argentina, a las 19 horas