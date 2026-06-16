ARGENTINA VS ARGELIA: MIRA A QUE HORA COMENZARA

Este martes por la noche, desde las 22, la Selección Argentina inicia su sueño de volver a ser campeón mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su esperado debut será ante Argelia, en Kansas City.

El partido será en el Estadio Kansas City, un recinto con capacidad para 73.000 personas, de acuerdo con datos de la FIFA.

Tras alcanzar la gloria en Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni llega como candidato tras proclamarse también campeón en la Copa América 2024, en lo que se pronostica que será la última Copa Mundial de Lionel Messi.

Por otro lado, el equipo africano se clasificó a la cita mundialista, tras quedar en primer lugar del Grupo G de las Eliminatorias de la CAF.

Argentina y Argelia comparten el Grupo J del Mundial 2026 con Austria y Jordania.

¿POR DÓNDE VER EL PARTIDO?

De acuerdo con información de la FIFA, en Argentina los poseedores de los derechos de transmisión son:

TyC Sports

DirecTV

Radio La Red

Tele Red Imagen

TELEFE

ESPN

Radio Cadena 3

Radio Mitre

PR

PRÓXIMOS PARTIDOS DE ARGENTINA