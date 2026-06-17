ARGENTINA DERROTO 3-0 A ARGELIA CON UN TRIPLETE DE MESSI

Argentina arrancó el Mundial 2026 con una goleada por 3-0 sobre Argelia. ¿La pelota? Siempre al 10. Los tres tantos fueron de Messi

Antes de los 10 minutos, la pelota ya había viajado dos veces al fondo de la red, aunque en ambas ocasiones los tantos fueron anulados por el VAR.

El primero a los 5 minutos, luego de que Lautaro Martínez asista a Messi, pero el capitán estaba adelantado; caso contrario, hubiesen sido 4 sus tantos. El segundo fue anulado a Argelia, a los 7 minutos, cuando Chaibi le ganó la espalda a Montiel y venció al Dibu, pero también estaba en posición irreglamentaria.

La apertura del marcador se dio a los 16 minutos, con una genialidad de Lionel Messi. Recibió un pase de Macallister, encontró espacios en el medio y sacó un zapatazo infernal que venció las manos de Zidane y la pelota se coló en el ángulo izquierdo.

El segundo tanto llegó en el complemento. A los 59 minutos, Macallister remató desde afuera del área y, en primera instancia, el arquero argelino contuvo el disparo, pero Messi estaba atento, apareció por detrás de los defensores y definió al palo derecho, cuando Zidane estaba vencido al otro lado. 2-0 Argentina.

A los 75, otra vez Messi encontró huecos en el mediocampo. Cedió la pelota a Nicolás González, que se la devolvió a la Pulga y este sacó un nuevo zapatazo desde la medialuna del área. La pelota fue contra el palo derecho de Zidane y no hubo más nada que hacer para el combinado africano.

Victoria de Argentina, exhibición de Messi y nuevo récord para el argentino que en una noche superó a Müller, Ronaldo Nazario y alcanzó a Klose.