ARGENTINA DEBUTA ESTA NOCHE ANTE ARGELIA EN EL MUNDIAL: AGENDA COMPLETA DE LOS PARTIDOS DE HOY

La espera terminó para los hinchas argentinos. La Selección Argentina hará su debut esta noche en el Mundial de Fútbol cuando enfrente a Argelia desde las 22:00 horas, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo J.

El encuentro será transmitido por TV Pública y DSports, y marcará el inicio del camino mundialista para el conjunto albiceleste, que buscará comenzar con una victoria su participación en el torneo.

La jornada mundialista de este martes ofrecerá además otros dos encuentros de gran atractivo. A las 16:00 horas, Francia se medirá ante Senegal en un duelo que promete emociones por el Grupo I. Más tarde, desde las 19:00 horas, Irak enfrentará a Noruega en otro de los compromisos de la fecha.

Partidos de hoy

🕓 16:00 horas

🇫🇷 Francia vs. 🇸🇳 Senegal

📺 DSports – Paramount+ – Flow (Canal 109)

🕖 19:00 horas

🇮🇶 Irak vs. 🇳🇴 Noruega

📺 DSports 2 – TyC Sports

🕙 22:00 horas

🇦🇷 Argentina vs. 🇩🇿 Argelia

📺 TV Pública – DSports

Todas las miradas estarán puestas esta noche en la presentación de la Selección Argentina, que buscará dar el primer paso rumbo a la clasificación en una Copa del Mundo que ya comenzó a generar emociones en todo el planeta.

La ilusión vuelve a ponerse en marcha y millones de argentinos estarán alentando desde cada rincón del país con la esperanza de un debut exitoso.

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