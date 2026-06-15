ARCA: implementará controles a las billeteras virtuales según las transferencias

La intención es fortalecer la transparencia y mejorar el funcionamiento del sistema tributario.

Quienes deben prestar especial atención a estas medidas son los monotributistas, trabajadores independientes y autónomos que utilizan con frecuencia billeteras virtuales para cobrar productos o servicios. Mantener los ingresos correctamente registrados y actualizados ante ARCA resulta clave para evitar observaciones o eventuales inconvenientes fiscales.

Las nuevas medidas de ARCA

Además, ARCA avanzó en la coordinación con distintas plataformas de billeteras virtuales para acceder a información sobre movimientos y operaciones realizadas por los usuarios. Gracias a estos datos, el organismo puede realizar análisis más precisos y elaborar perfiles financieros que faciliten la detección de inconsistencias o posibles incumplimientos tributarios.

La iniciativa busca impulsar una mayor transparencia en un contexto donde los pagos electrónicos y las billeteras virtuales ganan cada vez más terreno frente al efectivo. Por eso, el organismo pone el foco en que los ingresos registrados mediante estos medios estén correctamente respaldados y declarados.

En este escenario, mantener al día la facturación y la información impositiva cobra una relevancia central. Para quienes utilizan con frecuencia transferencias y plataformas digitales para cobrar o recibir dinero, llevar un control ordenado de sus operaciones resulta fundamental para evitar observaciones o requerimientos por parte de ARCA.