ARCA emitió advertencias para quienes compren en Shein y Temu

Desde la ARCA fueron tajantes: no solicitan pagos ni información sensible por mail, tampoco piden transferencias para liberar paquetes ni envían links para gestionar envíos retenidos. El único canal válido para notificaciones es el Domicilio Fiscal Electrónico.

Además, el organismo salió a desmentir versiones virales sobre una supuesta retención masiva de compras en Shein y Temu, así como nuevos trámites obligatorios de último momento. La recomendación es clara: ante un mensaje sospechoso, evitar hacer clic, no descargar archivos y nunca compartir información confidencial.

Cómo comprar en el exterior sin sorpresas

Hacer compras en sitios como Shein, Temu u otras tiendas del exterior puede ser ágil, siempre que se respeten las normas que supervisa la ARCA junto a la Aduana argentina. Cumplir con estas condiciones es clave para evitar demoras, recargos o inconvenientes al recibir productos del exterior.

Topes de valor y peso

Dentro del régimen de envíos internacionales por courier, cada paquete no puede exceder los u$s3.000 ni los 50 kilos. Si se superan esos límites, la mercadería puede ser recategorizada y generar impuestos adicionales.

Cantidad permitida por producto

Una regla que suele generar dudas es el número de unidades. La normativa vigente establece un máximo de tres artículos iguales por envío, como tres remeras o tres pares de zapatillas. Este criterio apunta a diferenciar el uso personal de una posible actividad comercial. Exceder ese tope activa mayores controles y posibles costos extra.

Validación en ARCA

Cuando el paquete llega al domicilio, el usuario dispone de 30 días corridos para ingresar al sitio de la ARCA y confirmar la entrega en la sección de Envíos Postales Internacionales. Este paso es obligatorio para mantener el historial en regla y evitar trabas en futuras compras.

Claves a tener en cuenta

Valor máximo por envío u$s3.000

Peso límite 50 kilos

Hasta 3 unidades del mismo producto

Confirmación online dentro de los 30 días

Seguir estas pautas ayuda a que las compras internacionales se concreten sin sobresaltos y sin costos inesperados al momento de la entrega.