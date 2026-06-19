ARCA ACTUALIZARA EL MONOTRIBUTO EN JULIO

Los monotributistas deberán prepararse para una nueva actualización de las cuotas y de los límites de facturación a partir de julio. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará el ajuste semestral previsto por la normativa vigente, que se estima rondará el 14,3%, en línea con la inflación acumulada durante los últimos seis meses.

La modificación alcanzará tanto a los importes mensuales que pagan los contribuyentes como a los parámetros que determinan la categoría de cada uno dentro del régimen simplificado.

Aunque los valores definitivos aún no fueron oficializados, las categorías más bajas mantienen hasta junio cuotas mensuales de $42.386,74 para la categoría A y de $48.250,78 para la categoría B. A partir de la categoría C comienzan a diferenciarse los montos según se trate de prestación de servicios o venta de bienes, con incrementos progresivos que llegan a superar el millón de pesos mensuales en las categorías más altas dedicadas a servicios.

Actualmente, la categoría K, la más elevada, tiene una cuota de $1.381.687,90 para los prestadores de servicios y de $600.879,51 para quienes se dedican a la comercialización de productos. Los importes incluyen el componente impositivo, los aportes jubilatorios y la obra social.

También se modificarán los topes de facturación

La actualización de julio no solo impactará en las cuotas, sino también en los límites máximos de facturación anual permitidos para permanecer dentro del monotributo. Hasta junio, la categoría A admite ingresos de hasta $10.277.988,13 anuales, mientras que la categoría K permite facturar hasta $108.357.084,05.

Estos parámetros serán recalculados con la nueva actualización y servirán como referencia para la próxima recategorización.

Recomiendan revisar la situación fiscal

Con la entrada en vigencia de los nuevos valores, los contribuyentes deberán analizar si continúan encuadrados en la categoría actual o si les corresponde realizar una recategorización para adecuarse a los nuevos topes establecidos por ARCA.

La actualización semestral forma parte del mecanismo automático implementado para ajustar el régimen simplificado de acuerdo con la evolución de la inflación, una medida que impactará en millones de trabajadores independientes de todo el país.