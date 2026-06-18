APRENDIENDO A AHORRAR: EL NBCH CAPACITÓ A ESTUDIANTES DE VILLA ÁNGELA EN EDUCACIÓN FINANCIERA

Alumnos de las escuelas secundarias N° 14 General Manuel Belgrano y N° 114 Luis Landriscina participaron de una jornada teórica- práctica en la sede central del banco.

El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) llevó adelante una nueva jornada del programa de Educación Financiera “Aprendiendo a Ahorrar”, destinada a estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Villa Ángela. La iniciativa se desarrolla en articulación con la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano y tiene como objetivo brindar herramientas para el manejo responsable de las finanzas personales.

Durante la jornada, los jóvenes conocieron aspectos vinculados a la apertura de cuentas bancarias, el uso de tarjetas de débito y la realización de operaciones digitales mediante la plataforma NBCH24 Online Banking. Además, realizaron simulaciones de apertura de cuentas, activación de tarjetas Chaco 24 en cajeros automáticos y utilización de herramientas digitales para operar de manera segura y eficiente.

La capacitación también incluyó contenidos sobre ciberseguridad, orientados a prevenir fraudes y promover prácticas seguras en el uso de servicios financieros, entornos digitales y redes sociales.

La directora del NBCH, Claudia Bernardis, destacó que el programa responde a una iniciativa impulsada por el gobernador Leandro Zdero para acercar a los jóvenes conocimientos que contribuyan a generar mayores oportunidades para su futuro. “Buscamos brindar herramientas que les permitan construir un mejor camino. La educación financiera es fundamental para comprender que el progreso económico requiere una adecuada administración de los recursos”, expresó.

Asimismo, señaló que la propuesta combina actividades educativas, recreativas y lúdicas destinadas a fomentar el hábito del ahorro y el uso responsable del dinero. En el marco de su visita a Resistencia, los estudiantes también recorrieron el Puerto de Barranqueras y la Casa de Gobierno.

Como parte de esta política de formación, el NBCH puso en funcionamiento un nuevo espacio de Educación Financiera dentro de su sitio web institucional, donde la comunidad puede acceder a contenidos sobre ahorro, elaboración de presupuestos, uso responsable del crédito y planificación financiera, entre otros temas.

El programa “Aprendiendo a Ahorrar” continuará desarrollándose durante todo el año en distintas localidades de la provincia, con el propósito de fortalecer la inclusión financiera y acercar herramientas concretas a jóvenes de todo el Chaco.

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