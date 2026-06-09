Apareció la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en Córdoba: "Está en buen estado de salud"

La adolescente de 15 años vista por última vez el lunes, tras salir del Colegio Bonoris entre las ciudades de Colonia Caroya y Jesús María, apareció en el marco del operativo que llevó adelante la provincia de Córdoba, a cargo del ministro Juan Pablo Quinteros. «La han encontrado bien, está en el hospital, en buen estado de salud», subrayó esta tarde el funcionario, quien aseguró que «está con la mamá».

Según las autoridades, la denuncia fue recibida a las 15.15 de la tarde del 8 de junio. La madre, como ocurría todos los días, fue a retirarla a la escuela y no la encontró allí, junto a su hermana. A partir de ello, la familia perdió contacto con la adolescente y los mensajes no le llegaron a su teléfono, que apareció como desconectado hace varias horas.

«Está en buen estado de salud, y ahora está en el hospital atendiéndose. La familia pide respeto por su privacidad», indicó Quinteros, que no dio más detalles de cómo ni dónde fue hallada la adolescente. El ministro remarcó que el fiscal Guillermo Monti, titular de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, dará una conferencia de prensa con más precisiones del caso. «Dar una noticia como esta nos llena de alegría», agregó el funcionario cordobés.

Cómo fue su búsqueda

El Ministerio de Seguridad llevó adelante el operativo: en el colegio, con perros rastreadores, rastrillaron la zona en un radio de 10 kilómetros a la redonda; además, se entrevistó a los padres y a las hermanas mientras que se incluyó un helicóptero, drones y más de 300 efectivos de comisarías, bomberos, policías y unidades especiales.

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Quinteros había señalado más temprano que gracias a testimonios de estudiantes y docentes habían podido confirmar rápidamente que ella «salió del colegio y no volvió a ingresar». La falta de cámaras de seguridad en la vía pública frente al establecimiento educativo fue uno de los principales obstáculos que enfrentaron los investigadores.

«Ella vive a 7 kilómetros de la escuela. Los padres dicen que es muy tranquila, obediente, dulce… Están conmocionados y sorprendidos. La madre está con angustia tremenda, tratando de entender, pensar, es un momento duro”, había comentado además la intendenta Paola Nanini.