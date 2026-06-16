ANTE “EL NIÑO”, EL GOBIERNO PROVINCIAL PIDE ACCIONES PREVENTIVAS EN CADA MUNICIPIO

La secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, expuso en la 3ª Jornada de Derecho Municipal y Políticas Públicas, que se desarrolló en Sáenz Peña, sobre la llegada del fenómeno de El Niño y convocó a los municipios a fortalecer las acciones preventivas para reducir los riesgos que podrían generar las intensas precipitaciones previstas para los próximos meses.

Ante representantes y equipos técnicos de los 70 municipios chaqueños, la funcionaria presentó además a los integrantes del Comité de Emergencia Provincial, espacio que coordina las acciones de prevención, monitoreo y respuesta ante contingencias climáticas. “Es posible que el fenómeno de El Niño genere en nuestra provincia precipitaciones extraordinarias y crecidas de ríos. Tenemos la obligación de planificar y establecer mecanismos de prevención que nos permitan estar preparados”, afirmó Meiriño.

Durante su exposición, detalló que los municipios tendrán un papel fundamental en la ejecución de medidas preventivas, entre ellas la limpieza de canales y desagües, el mantenimiento de sistemas de escurrimiento, la poda preventiva y el fortalecimiento de los circuitos de recolección de residuos para evitar obstrucciones que agraven las consecuencias de las lluvias.

En ese sentido, anunció que la Subsecretaría de Municipios distribuyó un protocolo de actuación a todas las intendencias, con información oficial, recomendaciones y lineamientos específicos para afrontar de manera coordinada la posible llegada del fenómeno climático. “Con toda la información disponible podemos mitigar las consecuencias y reducir el impacto. Tenemos que estar preparados y trabajar de manera articulada entre el Ejecutivo Provincial y los municipios para darle respuestas a la gente”, sostuvo.

La secretaria recordó además las intervenciones realizadas recientemente en localidades como Tres Isletas, Juan José Castelli y otras zonas de la provincia afectadas por fuertes precipitaciones, donde distintos organismos provinciales desplegaron operativos de asistencia y respuesta inmediata. En esos trabajos participaron la Dirección de Vialidad Provincial, Defensa Civil y diversas áreas del Gobierno provincial, mediante acciones coordinadas destinadas a atender las emergencias y asistir a las familias afectadas.

”CUANDO EL AGUA LLEGA, LLEGA A TODOS POR IGUAL”

“Hay que darle respuestas a la gente, porque cuando el agua llega, llega a todos por igual”, remarcó.

En ese sentido, Meiriño destacó la conformación del Comité de Emergencia Provincial, monitoreado permanentemente por el gobernador Leandro Zdero e integrado por organismos estratégicos que trabajan de manera permanente ante situaciones de contingencia. El espacio está conformado por el Ministerio de Gobierno, la Secretaría General de la Gobernación, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, los ministerios de Desarrollo Humano, Seguridad, Salud y Producción, la Policía del Chaco, la Subsecretaría de Municipios, la Administración Provincial del Agua (APA), Defensa Civil, la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), Secheep, Sameep y demás organismos vinculados a la asistencia y respuesta ante emergencias.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la planificación anticipada, la prevención y el compromiso de los municipios serán fundamentales para minimizar el impacto de El Niño y proteger a las comunidades chaqueñas.

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