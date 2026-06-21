ANSES: EL TRÁMITE PRESENCIAL Y ONLINE PARA MODIFICAR LOS TITULARIDAD
Los consejos para mantener actualizada esta herramienta que permite evitar demoras en los pagos, inconvenientes administrativos y posibles suspensiones del beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone de una herramienta específica para modificar la titularidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares cuando los menores no se encuentran bajo el cuidado directo de sus padres. Este trámite busca garantizar que las prestaciones lleguen a las personas que efectivamente se ocupan de la crianza y el bienestar cotidiano de niños, niñas y adolescentes.
El procedimiento se realiza a través de la denominada Adenda 63, un mecanismo desarrollado en conjunto con el Ministerio de Capital Humano para dar respuesta a situaciones familiares particulares en las que los progenitores no ejercen el cuidado de los menores.
Cómo cambiar la titularidad de un beneficio de ANSES en junio 2026
ANSES continúa permitiendo que los adultos que tienen a su cargo el cuidado cotidiano de un menor puedan solicitar el cambio de titularidad de la AUH o de las Asignaciones Familiares. Este trámite resulta especialmente importante en casos de separación de los progenitores, ausencia de uno de ellos o cuando el niño reside y es mantenido por abuelos, tíos u otros referentes familiares.
Cuando no existe una sentencia judicial o un vínculo directo que respalde la solicitud, el procedimiento puede realizarse mediante la Adenda 63, una herramienta desarrollada junto al Ministerio de Capital Humano.
Para completar la gestión, el nuevo responsable debe solicitar un turno y presentarse en una oficina de ANSES con la documentación requerida, incluyendo su DNI, el de los menores y las partidas de nacimiento correspondientes. Una vez validada la información y formalizado el trámite, el organismo actualiza los registros para que el pago de las asignaciones se deposite directamente a nombre de la persona que quedó reconocida como responsable del cuidado.