ANSES: EL AUMENTO CONFIRMADO PARA JUBILADOS EN JULIO DE 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cómo se calcula el aumento para jubilados
El actual mecanismo de actualización establece que los haberes previsionales se ajustan tomando como base la evolución mensual de la inflación. Por esa razón, el índice de precios al consumidor correspondiente a mayo resulta determinante para conocer cuál será el incremento que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones durante julio.
En este contexto, miles de adultos mayores comenzaron a realizar cálculos para conocer cuál será el monto que recibirán durante el próximo período de liquidación.
La jubilación mínima volvería a subir
La jubilación mínima registrará una nueva actualización. Las estimaciones indican que el haber básico pasaría a ubicarse en torno a los $412.594, consolidando una nueva mejora nominal respecto de los valores vigentes durante junio.
Con la incorporación del refuerzo de $70.000, ningún beneficiario que cobre la jubilación mínima percibiría menos de $482.594 durante julio.
Esta ayuda adicional se transformó en una herramienta clave para amortiguar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables del sistema previsional.
Qué ocurrirá con la jubilación máxima
De acuerdo con las proyecciones realizadas sobre la base del ajuste estimado, la jubilación máxima se ubicaría cerca de los $2.776.369, convirtiéndose en el valor más elevado de las prestaciones previsionales para el mes de julio.
Si bien estos beneficiarios no reciben bonos complementarios, sí acceden al mismo porcentaje de actualización aplicado al resto de las jubilaciones.
La diferencia radica en que el ajuste impacta sobre montos considerablemente más altos, lo que genera variaciones nominales de mayor magnitud.
Las otras prestaciones también tendrán aumentos
Las distintas prestaciones sociales que dependen de ANSES también experimentarían modificaciones como consecuencia de la actualización basada en la inflación.
Entre ellas se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación contributiva tradicional.
Según los cálculos preliminares, quienes perciben esta prestación pasarían a recibir un haber cercano a los $330.075, cifra que se complementaría con el bono extraordinario.
De esta manera, el ingreso total ascendería a aproximadamente $400.075 durante julio.