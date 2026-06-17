ANSES – CALENDARIO DE PAGOS DEL MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
CALENDARIO DE PAGOS DEL MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana finalizan los pagos de la Asignación por Prenatal; mientras que continúan los de las jubilaciones y pensiones mínimas (con el medio aguinaldo), Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 6 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 6.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos concluidos en 4.
Asignación por Prenatal
Titulares con documentos finalizados en 8 y 9.