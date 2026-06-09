ANSES – CALENDARIO DE PAGOS DEL MARTES 9 DE JUNIO

CALENDARIO DE PAGOS DEL MARTES 9 DE JUNIO

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas y jubilaciones y pensiones mínimas que incluyen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento más el medio aguinaldo; en tanto, inician las Asignaciones de Pago Único y siguen la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos terminados en 2 y 3 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 1 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 1.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento hasta el 8 de julio.

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