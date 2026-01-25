Dom. Ene 25th, 2026

ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 26 DE ENERO»

Por Redaccion J 2 horas atrás

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento. Asimismo, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 3.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 4 y 5.

