ANSES – CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 22 DE JUNIO
CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 22 DE JUNIO
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas (con el medio aguinaldo), Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, y continúan los de la Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 9 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 9.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos concluidos en 7.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.