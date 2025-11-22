ANSES: A QUIÉNES NO SE LES DEPOSITARÁ EL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025

A quiénes no se les depositará el aguinaldo de diciembre 2025.

Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.

Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.

El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.

Los motivos por los que ANSES no pagará el aguinaldo a beneficiarios del seguro de desempleo La aclaración del organismo es tajante: la Prestación por Desempleo no es un salario, sino un apoyo económico temporal destinado a acompañar a los trabajadores despedidos mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.

Al no tratarse de una remuneración formal, no integra el esquema del SAC, por lo que no se liquida medio aguinaldo en diciembre ni en junio.