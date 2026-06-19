ANMAT PROHÍBE MEDICAMENTOS INYECTABLES ADELGAZANTES SIN AUTORIZACIÓN SANITARIA

La ANMAT prohibió la comercialización de productos falsificados y medicamentos no autorizados que se ofrecen a través de internet y redes sociales.

El Ministerio de Salud del Chaco alerta a la comunidad sobre la comercialización ilegal de medicamentos inyectables utilizados para la pérdida de peso y el control del apetito, luego de las disposiciones emitidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que prohíben la venta de productos falsificados y no autorizados en el país.

La advertencia se centra en la oferta de unidades apócrifas de medicamentos comercializados bajo nombres como “Ozempic”, así como de productos no autorizados para su venta en la Argentina, entre ellos aquellos identificados como “Lipoless” o “Tirzec”, que contienen principios activos del tipo semaglutida y tirzepatida.

Desde la cartera sanitaria provincial remarcaron que estos productos, al provenir de circuitos ilegales y de origen desconocido, no garantizan condiciones de calidad, seguridad ni eficacia, pudiendo ocasionar efectos adversos graves para la salud de quienes los consumen.

Asimismo, recordaron que los medicamentos que contienen semaglutida o tirzepatida solo deben ser utilizados bajo estricta indicación médica, con seguimiento profesional personalizado y evaluación periódica de cada paciente.

En este sentido, se recomienda a la población adquirir estos medicamentos exclusivamente en farmacias habilitadas, ya que son los únicos establecimientos autorizados que pueden garantizar la procedencia, conservación y correcta dispensa de estos productos. El Ministerio de Salud también solicita extremar los cuidados ante publicaciones en páginas web, plataformas digitales y redes sociales que ofrecen este tipo de medicamentos sin controles sanitarios ni requisitos de prescripción.

Ante cualquier duda sobre la autenticidad, procedencia o autorización de una marca comercial, se recomienda consultar la información oficial disponible en la página web de la ANMAT y evitar la compra de productos ofrecidos por canales no habilitados.

La prevención y el uso responsable de medicamentos son fundamentales para proteger la salud de la población y evitar riesgos asociados al consumo de productos falsificados o no autorizados.

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