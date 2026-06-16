AHORA NOS VOLVIMOS A BILUSIONAR

El día llegó. Hay que empezar a defender la corona, esa que le quedó pintada aen Lusail. El 10 ya no viste el bisht, pero sigue ahí, vivito y coleando, haciendo soñar a un país, pero también al planeta entero. Otra vezserá local: como en Qatar, las camisetas con el 10 en la espalda se multiplican y no solo del pueblo argento que empezó a ponerle color, barullo y calor a una ciudad que estaba expectante para saber qué era eso de la pasión.

La Argentina emociona. A cada paso. Es un grupo que que rompió la pared para siempre y se mareó de cuatro vueltas olímpicas en el ciclo más exitoso de la historia. Pero es el momento de revalidar y los jugadores, en la intimidad, toman eso de la publicidad y dicen nada de que ya están hechos. Van por más. Animales competitivos que sueñan con el bi.

El técnico y el subcapitán (Otamendi) están en la misma línea que los hinchas, pero con otra responsabilidad. Pero ambos, en la previa al gran día, estuvieron a punto de que se les cayera una lágrima. Y estar sensible significa saber qué es lo que se está jugando y qué es lo que se ha logrado. También es tener en claro lo que ya se empezó a vivir con el Banderazo.

Entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas (Juano).

Entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas (Juano Tesone).

Messi es el líder dentro de la cancha y Scaloni afuera. Ambos muestran su emotividad en diferentes planos. Uno con posteos en sus redes sociales y el otro en una conferencia de prensa multitudinaria, con un calor asfixiante, con gente abanicándose. «Lo de Leo ya lo dije: todo el mundo quiere verlo dentro de una cancha. Es lo que le genera a todo el mundo y de mi parte siempre será así», dice el Lionel DT, antes de sumergirse en esa ida y vuelta con Palermo, eso que lo hizo recordar sus tiempos de pibe en Estudiantes. En ese flashback de pasado y presente, en esos 20 años para Leo en lo que será su sexto Mundial, también se tutea con el entrenador que ve pasar su vida de jugador cuando primero el Loco Martín y luego Djalminha le recuerdan su recorrido de volante todoterreno.

Más allá de que el amor por este grupo nunca se modificará tras la vuelta en Doha el 18 de diciembre de 2022, empieza otra historia. Y el primer escollo es Argelia, un seleccionado africano de cuidado. Más allá de que es un rival que no tiene grandes pergaminos, para el cuerpo técnico es el más exigente de la primera fase. «Es un equipo similar a Marruecos, tiene grandes jugadores y un buen entrenador. El partido Brasil-Marruecos es un buen ejemplo. Ya hemos visto el partido de España, no hay rival fácil… Argelia nos preocupa porque es un gran equipo. Será una buena prueba. Tienen mucho músculo, mucho físico». Y entre lo que significa el adversario y los problemas que tuvo esta previa (con una decena de futbolistas que llegaron tocados a la gira), se entiende por qué hay dudas en la formación en sectores que casi siempre están claros. El técnico aún no resolvió quién jugará en el lateral derecho (muy pareja la pelea entre Montiel -un paso adelante- y Molina, ambos volviendo de lesiones) y también quién ocupará el lugar de Tagliafico, el único jugador que no está disponible para el debut. Y, entonces, las opciones que maneja el cuerpo técnico son dos: la lógica, que juegue Facundo Medina, quien lo hizo en los amistosos, o que ese lugar lo ocupe Lisandro Martínez, entrando en la formación Cuti Romero y realizando un corrimiento de toda la defensa.

Después del medio para adelante, todo más claro, con el mediocampo tres estrellas (De Paul, Alexis y Enzo), con Almada tratando de hacer olvidar a Di María, con Lautaro tratando de aprovechar «su» momento en este Mundial ante un Julián en busca de la mejor forma física y, obvio, el capitán. El tipo que parece eterno, que lleva casi 20 años siendo el mejor jugador del mundo y que quiere más. Que tiene deseos de que este partido 200 que jugará esta noche con la camiseta de la Selección sea inolvidable y que el último tango suene como los que cantaba Gardel.