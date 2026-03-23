AGENTES EVITARON QUE UNA MUJER SE ARROJE DEL PUENTE GENERAL BELGRANO

Se trata de una ciudadana de 42 años que posteriormente fue llevada al área de salud mental del Hospital Perrando.

Un operativo policial permitió evitar un intento de suicidio este domingo al mediodía en el Puente Interprovincial General Manuel Belgrano, donde una mujer manifestó intenciones de arrojarse a las aguas del río Paraná.

El hecho se registró cerca de las 13:00, cuando el Servicio de Emergencias 911 alertó a la Comisaría Primera de Barranqueras sobre la situación. De inmediato, se comisionó un móvil policial al lugar.

Al arribar a la zona de finalización del puente, del lado de la provincia de Corrientes, los efectivos policiales chaqueños se entrevistaron con personal de la Policía de Corrientes, quienes informaron que una mujer de 42 años y domiciliada en la ciudad de Resistencia, había sido demorada preventivamente por agentes de Policía Turística y el grupo Ángeles del Puente desde el lado chaqueño.

Tras tomar intervención, se dio aviso al equipo fiscal N° 14 en turno, que dispuso el traslado de la mujer al área de salud mental del Hospital Dr. Julio C. Perrando, donde recibirá asistencia profesional.

Las actuaciones continúan conforme a lo dispuesto por la justicia.

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