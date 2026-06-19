ADRIÁN RAVIER AGRADECIÓ A JAVIER MILEI TRAS CONVERTIRSE EN VOCERO PRESIDENCIAL: «GRANITO DE ARENA»
A través de sus redes sociales, Adrián Ravier aseguró que asumirá «la semana próxima» y será quien comunique «los logros del Gobierno».
Tras ser designado como nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier lanzó un mensaje en sus redes sociales para mostrar gratitud a Javier Milei: «Mi agradecimiento al presidente @JMilei por la confianza para otorgarme esta nueva función», comenzó escribiendo tras lo que fue, sin duda, una de las noticias más relevantes del día.
Y sumó: «Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina».
De esta manera, el Gobierno puso fin a la era de Manuel Adorni en ese rol, para que continúe como jefe de Gabinete mientras es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial
El designado vocero presidencial Adrián Ravier es un economista, docente universitario y político argentino de orientación liberal que se desempeñaba hasta ahora como diputado nacional por la provincia de La Pampa. Ravier resultó electo legislador para el período 2025-2029 y preside La Libertad Avanza (LLA) en su distrito.
El designado vocero presidencial tiene una fuerte afinidad ideológica con el presidente, Javier Milei, con quien coescribió y presentó el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.
Ravier es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster por ESEADE y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Se formó bajo la corriente de la Escuela Austríaca de Economía, enfocándose en teoría monetaria, ciclos económicos e historia del pensamiento económico y ejerció como profesor en múltiples casas de estudio, tales como la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la UCEMA, la UBA y la Universidad Católica Argentina (UCA).
Además, es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y director en la Fundación Faro, el laboratorio de ideas vinculado al oficialismo.