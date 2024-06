ABUELA LUCHA HACE MÁS DE 4 AÑOS POR VER A SU NIETO PERO LA INACCIÓN JUDICIAL SE LO SIGUE IMPIDIENDO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Analía Chera, de la organización Infancia Compartida, contó que lleva 4 años y 10 meses sin ver a su nieto, quien ahora tiene 8 años, y compartió su conmovedor testimonio.

«El 70% de su vida me la perdí. Él no tiene contacto con su familia paterna. Los niños están alejados de una rama de su familia y atenta contra su identidad», manifestó con tristeza en Radio Facundo Quiroga. Analía es solo una de cientos de abuelos en situaciones similares. Luchan por sus derechos y el bienestar de los niños, esperando que les permita volver a conectarse con sus seres queridos: «Desde la Justica se paran desde el lado de que hay dos personas que están discutiendo, y no ven al niño, al cual deben escuchar y ayudar con profesionales capacitados. Ahí está la falencia», enfatizó.

