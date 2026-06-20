20 de Junio día de la Bandera: El intendente Pío Sander encabezó el acto de izamiento de las banderas

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día de la Bandera, el intendente Pío Sander encabezó el acto de izamiento del Pabellón Nacional, la Bandera Provincial y las banderas locales.

Acompañaron la ceremonia el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes; los concejales Adrián Bordón y Cinthya Frías; el director Regional, Humberto Molina; autoridades educativas, funcionarios municipales, representantes de instituciones y vecinos de la comunidad.

El acto constituyó un emotivo homenaje a nuestros símbolos patrios y al legado del General Manuel Belgrano, reafirmando los valores de identidad, respeto y compromiso con la Patria.

La jornada dio inicio a las actividades oficiales previstas para esta fecha tan significativa para todos los argentinos, en un marco de respeto y profundo sentimiento patriótico.

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