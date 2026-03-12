🚜💧 EL MUNICIPIO AVANZA EN LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PARA FAVORECER EL ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES

👉El municipio continúa llevando adelante trabajos de limpieza y mantenimiento de alcantarillas y cunetas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el escurrimiento de las aguas de lluvia. 🌧️



Estas tareas se realizan debido a que las precipitaciones suelen arrastrar sedimentos, ramas y residuos que se acumulan en los conductos, obstaculizando el normal paso del agua y generando anegamientos en algunos sectores.

📌En este sentido, desde el área correspondiente indicaron:

«Venimos trabajando constantemente en los canales principales que son estratégicos para el drenaje de la ciudad, logrando descongestionar sectores donde anteriormente se dificultaba el escurrimiento del agua producto de las lluvias.»

🚖Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento que impulsa el municipio, con el objetivo de prevenir inconvenientes durante los días de precipitaciones y mejorar el sistema de desagües pluviales de la ciudad.

Municipalidad Juan José Castelli

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