#Actualidad
EL DEPORTE COMO EJEMPLO: EL GOBERNADOR ZDERO RECONOCIÓ EL DESEMPEÑO DE JÓVENES CHAQUEÑOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS
Esta tarde, el gobernador Leandro Zdero recibió en el Salón Obligado de Casa de Gobierno a jóvenes deportistas chaqueños que se destacaron...
INSSSEP UNIFICÓ HORARIOS DE ATENCIÓN DURANTE EL RECESO ADMINISTRATIVO
El INSSSEP informó que durante el receso administrativo de verano unificó su horario de atención al público. La medida rige desde este...
LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, AVANZÓ CON TAREAS DE LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE LA BANQUINA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA CIUDAD
La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, avanzó con tareas de limpieza y ordenamiento de la banquina sobre el acceso principal a la...
FINALIZÓ LA LIGA CLAUSURA CASTELENSE DE HANDBALL 2025
Con gran participación y entusiasmo, llegó a su cierre la Liga Castelense de Handball 2025, un torneo que dio inicio en el...
#Politica
JAVIER MILEI PARTICIPA ESTE LUNES DE LA CENA ANUAL DE LA FUNDACIÓN FARO
El Presidente brindará el discurso central y compartirá la velada con funcionarios, referentes de La Libertad Avanza y empresarios cercanos al Gobierno....
TRAS EL TRIUNFO ELECTORAL, JAVIER MILEI RECIBIRÁ EN CASA ROSADA A JOSÉ ANTONIO KAST
El encuentro se realizará este martes al mediodía, tras el triunfo del ultraderechista en el balotaje, donde se impuso con el 58,17%...
#Policiales
A PRUEBA DE FUEGO EFECTIVOS RESCATARON A DOS PERSONAS DE UN INCENDIO EN RESISTENCIA
Los efectivos atravesaron las llamas para rescatar a las personas. Una de ellas presentaba una discapacidad. Esta siesta, los agentes de la división Patrulla Preventiva y la Comisaría Primera Metropolitana...
SECUESTRAN ARMAS Y MUNICIONES EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE RESISTENCIA
El procedimiento se realizó durante tareas investigativas. Un hombre fue identificado y se incautaron armas de fuego, blancas y otros elementos. Este...
TRAGEDIA EN JUJUY: UN JOVEN MURIÓ LUEGO DE TIRARSE AL RÍO PARA RESCATAR A DOS NENES QUE SE ESTABAN AHOGANDO
El chico estaba compartiendo el día con sus familiares y amigos cuando advirtió a los menores en el agua. Si bien logró...
PARA EL PERÍODO 2026 CÁMARAS DEL CRIMEN DE RESISTENCIA RENOVARON AUTORIDADES
Las tres cámaras del Crimen de Resistencia realizaron el acto de renovación de autoridades para el período 2026 con la presencia de...
#Locales
MÁS HOGARES PARA LAS FAMILIAS: SE SORTEARON VIVIENDAS EN CONCEPCIÓN DEL BERMEJO
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) realizó el sorteo público de nuevas viviendas en la localidad de Concepción del...
#Nacionales
EL POLÉMICO POSTEO DE ÁNGEL DI MARÍA Y SUS «LIKES» CONTRA ESTUDIANTES Y JUAN SEBASTIÁN VERÓN
El campeón del mundo publicó una historia en Instagram y dio "me gusta" a posteos críticos contra Estudiantes y Juan Sebastián Verón...
#Internacionales
JOSÉ ANTONIO KAST ES EL PRESIDENTE ELECTO DE CHILE TRAS UNA APLASTANTE VICTORIA SOBRE JEANNETTE JARA EN EL BALOTAJE
El líder republicano se alzó con casi el 60% de los votos y asumirá el 11 de marzo de 2026 Kast llegó...
AUSTRALIA EVALÚA ENDURECER LAS LEYES DE TENENCIA DE ARMAS TRAS EL ATENTADO EN UNA PLAYA QUE DEJÓ 16 MUERTOS
El Gobierno de Anthony Albanese analiza cambios en el sistema de licencias y límites a la cantidad de armamento luego del ataque...
CONMOCIÓN EN AUSTRALIA: LOS ATACANTES QUE MATARON A 16 PERSONAS EN UNA PLAYA SON PADRE E HIJO
Entre las víctimas hay una nena de 10 años. Uno de los tiradores fue asesinado. Policías custodian el acceso la playa Bondi...
#Cultura
#InformacionGeneral
#NOTI IMAGENES
UNA NENA DE 5 AÑOS ESTÁ GRAVE TRAS HABER SIDO ATROPELLADA POR UN PATRULLERO EN PILAR
La niña estaba en la calle y la oficial que manejaba iba...
#Deportes
RIVER SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LA MESSI CUP Y FESTEJÓ EN EL ESTADIO DEL INTER MIAMI
El Millonario se impuso por 2-0 en la final ante el Atlético Madrid. Bruno Cabral marcó los dos tantos. River hizo historia y...
LIONEL MESSI CONTINÚA SU GIRA POR INDIA: FUE OVACIONADO EN BOMBAY Y CONOCIÓ A UNA LEYENDA DEL DEPORTE LOCAL
Tras los incidentes en Calcuta, el capitán de la Selección argentina pudo seguir con sus actividades sin sobresaltos. Luego de los graves incidentes...