VACUNA CONTRA EL COVID: CON 14 MIL ADULTOS MAYORES DE 80 AÑOS EMPIEZA EL LUNES LA SEGUNDA ETAPA

En la plataforma https://elijovacunarme.chaco.gob.ar/ se podrá consultar el turno, horario y posta designada para la vacunación. “Este grupo ya está nominalizado y registrado en un padrón, y no requiere ingresar a ninguna página a cargar sus datos para poder obtener su turno”, remarcó la ministra de Salud Pública, Paola Benítez.

El Ministerio de Salud Pública del Chaco iniciará el próximo lunes 1 de marzo la vacunación de los adultos mayores de 80 años, dando inicio a la segunda etapa de la campaña provincial contra el Covid-19 que empezó el 29 de diciembre pasado.

En la primera semana de esta nueva fase el Gobierno inmunizará a 14 mil de un total de 32 mil mayores de 80, teniendo en cuenta una primera estratificación realizada en base a criterios de riesgo, mientras que en paralelo continúa la primera etapa destinada a las y los agentes de salud, fuerzas de seguridad, y adultos mayores alojados en residencia de larga estancia.

“Desde el lunes avanzaremos con la segunda etapa que va dirigida a la población objetivo comprendida en el grupo de 60 años, pero empezando con el grupo definido de mayores de 80 años. Nuestra meta es disminuir la morbilidad y la mortalidad asociada al COVID-19 y que nuestra población más vulnerable pueda acceder a la vacunación”, indicó en conferencia de prensa la ministra de Salud Pública, Paola Benítez.

La funcionaria remarcó que “este grupo ya está nominalizado y registrado, y no requiere ingresar a ninguna página a cargar sus datos para poder obtener su turno”. Se encuentra en un padrón elaborado mediante una base de datos realizada, tomando como referencia el padrón electoral.

“Desde el Gobierno del Chaco hemos desarrollado una agenda de turnos donde todos los adultos mayores están registrados y sus turnos serán distribuidos de acuerdo a las localidades, y al domicilio en cada localidad, en los diferentes centros de vacunación y en las postas que tiene la Provincia para tal fin”, detalló Benítez.

Plataforma Elijo Vacunarme

El Gobierno del Chaco puso a disposición la plataforma web Elijo Vacunarme https://elijovacunarme.chaco.gob.ar/ donde las y los adultos mayores podrán informarse acerca de la designación de turnos de vacunación. “Ingresando el número de documento, podrán informarse del lugar, día y horario asignados para su vacunación”, señaló la ministra.

Como se dijo, en principio se aplicarán 14 mil dosis, teniendo en cuenta el flujo de vacunas recientemente ingresadas a la provincia. Esa cifra se irá incrementando a medida que se reciban nuevos lotes de vacunas, lo que permitirá ampliar la estratificación de la población hasta avanzar a la inmunización total del grupo de riesgo, incluyendo a mayores de 70 y mayores de 60.

“Todos aquellos que no se encuentren aún en la agenda de vacunación lo estarán desde la próxima semana y esto tiene que ver con el número de dosis con que cuenta la provincia actualmente. La vacunación comienza el 1 de marzo pero no tiene una fecha de cierre o de fin, ya que eso dependerá de la cantidad de vacunas que vayan ingresando a la Provincia, por eso si aún no me encuentro en la lista, no debo preocuparme porque sé que en los próximos días mi nombre aparecerá distribuido en algún vacunatorio”, amplió Benítez.

Cuatro postas en el Gran Resistencia

En el área metropolitana del Gran Resistencia las postas de vacunación estarán ubicadas en las instalaciones de los clubes Sarmiento, Chaco For Ever, Central Norte y en el Polideportivo Jaime Zapata. En tanto que el resto de las localidades contarán con sus propias postas para llevar adelante esta nueva etapa.

“Esta es una población a la que queremos cuidar y prevenir del COVID-19 para evitar así las formas graves y la letalidad asociada a este grupo, que es la mayor”, recalcó la titular de la cartera sanitaria quien anticipó: “el Ministerio de Desarrollo Social nos acompañará en cada una de las postas, como así también contaremos con la colaboración del PAMI, que estará trabajando en la vacunación de las personas adultas mayores con alguna discapacidad, que estén impedidas de acercarse a las postas, o que estén cumpliendo alguna internación domiciliaria”.

Las y los adultos mayores con turnos asignados deberán acercarse a las postas únicamente con el DNI en mano, y pueden ir al lugar acompañados por una persona. “En caso de consultas referidas por impedimentos para asistir la plataforma web Elijo Vacunarme cuenta con un espacio de consultoría a través de WhatsApp”, expresó.

Criterio de cercanía geográfica

También participaron de la rueda de prensa representantes del equipo técnico de ECOM Chaco. Alejandro San José relató que “el criterio que se tuvo en cuenta para elaborar los listados fue la población registrada en los padrones electorales”. Al respecto, insistió: “elegimos esto porque es el registro nominalizado y más actualizado con que cuenta la provincia y nos permite también ubicar a las personas en el espacio físico a través de las escuelas donde votan”.

Tomando estos datos, la asignación de turnos en los correspondientes centros de vacunación respetará la distancia mínima entre la escuela donde vota el adulto mayor y la posta o centro de vacunación más cercana. “La misma queda asignada al lugar más cercano para la persona, para establecer el número de personas asignadas a cada centro y un criterio de postas”, dijo San José.

Por su parte, Lucas Velázquez de ECOM, recordó la existencia de una línea de consulta mediante un icono de WhatsApp ubicado en el sitio www.elijovacunarme.chaco.gob.ar donde se podrá informar en caso de no poder movilizarse hasta la posta o ante la duda de no figurar en los registros de la base de datos extraída del padrón electoral.

