SALUD PÚBLICA REALIZÓ UN BALANCE DE LA VACUNACIÓN PREVIO AL INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA

Desde la llegada de primeras dosis de vacunas contra COVID-19 a la provincia de Chaco y su aplicación el 29 de diciembre, el Plan Provincial de Vacunación, aprobado por decreto 1891/2020, tiene el claro objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad de la enfermedad producida por coronavirus a través de la vacunación, priorizando a la población más vulnerable que incluye a mayores de 60 años, grupos de riesgo y personal esencial, como así también a otras poblaciones estratégicas con posibilidad de incluirse, según disponibilidad de dosis y determinación de prioridad en base a criterios definidos por los responsables.

Es por eso que el Ministerio de Salud de la provincia, desde el Departamento de Inmunizaciones y el Programa Ampliado de Inmunizaciones decidió seleccionar y dividir en etapas el proceso de vacunación, respondiendo a un criterio epidemiológico y teniendo en cuenta el desarrollo de tareas específicas, quiénes deberían ser los primeros en recibir la inmunización.

La primera etapa que inició el pasado 29 de diciembre, abarcó a los profesionales de salud (del ámbito público y privado), personal de seguridad (fuerzas nacionales y provinciales) y personas que se encuentren en Residencias de Adultos Mayores (RAM). La segunda etapa, que dará inicio el próximo 1 de marzo contempla la vacunación de personas mayores de 80 años y un primer grupo prioritario de docentes, para luego continuar con la tercera, dirigida a personas de 18 a 59 años con enfermedades crónicas y personas con discapacidad.

En esta primera etapa del Plan de Vacunación que comprende al personal de salud del ámbito público y privado, se incluyeron a agentes de las áreas de atención al público de INSSSEP, IPRODICH, Incluir Salud y Pami, teniendo en cuenta que dichas instituciones brindan un servicio de apoyo al sistema sanitario, ofreciendo atención a personas del sector de la salud, muchas de las cuales presentan patologías crónicas que constituyen factores de riesgo potenciadores de las formas graves de la enfermedad por coronavirus, siendo por ello importante prevenir el contagio en este grupo poblacional.

La distribución de vacunas comenzó el jueves 28 de diciembre en los principales hospitales cabecera de la provincia: Presidencia Roque Sáenz Peña, Juan José Castelli y Resistencia dieron inicio a una campaña histórica junto a todo el país. Desde entonces, la distribución de dosis se realizó de manera igualitaria y equitativa en las ocho Regiones Sanitarias, abarcando 64 de los 69 municipios de la provincia de Chaco.

Hasta el 26 de febrero, se aplicaron 17.180 dosis correspondientes al primer componente de la vacuna Sputnik V y 7.708 del segundo componente de la misma vacuna. Por otra parte, la provincia recibió un primer envío de 14.000 dosis de vacunas Covishield contra el COVID-19, de las cuales 3.213 ya fueron aplicadas en los grupos comprendidos en la primera etapa.

Respecto de la aplicación de dosis a población objetivo que no estuviera comprendida en la primera etapa de vacunación, el Ministerio de Salud se encuentra investigando acerca de la administración y aplicación de de dosis a población objetivo que no estuviera comprendida en la primera etapa de vacunación. En este sentido, se aplicarán las sanciones correspondientes a los responsables de no cumplir con el protocolo establecido por la provincia en la entrega de vacunas.

Con la distribución de dosis Covishield, a lo largo y ancho del territorio provincial, desde el 1 de marzo se comenzará a vacunar a los primeros 14.000 adultos mayores de 80 años, en espacios de vacunación que funcionarán de lunes a sábado de 8 a 16 horas.

En Resistencia, los principales puntos serán el polideportivo Jaime Zapata y los clubes Sarmiento, Chaco For Ever y Central Norte; en Fontana, el auditorio El Tepeyac; en Puerto Vilelas, el Centro Cultural, en Barranqueras el Centro Cultural La Flota; en Sáenz Peña, el estadio cubierto de UNCAUS y en Juan José Castelli, el centro vacunatorio dependiente de la Región Sanitaria 5.

Cada uno de estos espacios se encontrará equipado con la logística necesaria para la conservación y mantenimiento de las vacunas y equipos de Salud Pública estarán trabajando en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Adultos Mayores y los municipios locales, para recibir a las y los voluntarios en cada uno de estos centros vacunatorios. Además se encontrarán los registradores capacitados para la carga de planillas provinciales y el Sistema Nacional de manera inmediata.

Recordamos que las personas mayores de 80 años que ya cuentan con sus turnos asignados, podrán confirmar la información y conocer día, lugar y horario de vacunación en la plataforma web https://elijovacunarme.chaco.gob.ar/.

