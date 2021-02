SÁENZ PEÑA: POR LOS INCIDENTES EN EL BARRIO 134 VIVIENDAS, EL OCI INVESTIGARÁ EL ACCIONAR POLICIAL

El Director de Zona Interior Sáenz Peña, comisario mayor Pedro Espíndola se refirió a los hechos acaecidos en el barrio 134 viviendas en la madrugada del jueves.

El director de Zona Interior Sáenz Peña, comisario mayor Pedro Espíndola explicó el operativo llevado a cabo en el barrio 134 viviendas para restablecer el orden en el lugar luego que un grupo de jóvenes habían tomado la Plaza 20 de Junio y comenzaron con una serie de desmanes.

“No hubo provocación alguna que motivara este accionar, todo comenzó alrededor de las 03:00 de la madrugada, cuando la consigan permanente a raíz de otros incidentes suscitados en el lugar hay una consigna permanente en el lugar. Es un móvil con dos empelados que tratar de mantener la paz en el barrio”, comenzó relatando el director de Zona Interior.

Mencionó que tras el ataque personal de las distintas comisarías se dieron cita en el lugar para contener a los jóvenes, pero debido a la constante agresión, la policía retrocedió y se dispuso la intervención de las unidades especiales, primero Infantería y luego el Grupo COM bajo las directivas del director de Zona que se hizo presente en el lugar. Luego de varias horas se consiguió desplazar a las personas que provocaban el desorden hacia el sector del barrio 100 viviendas.

Tras el accionar policial se logró la aprehensión de siete personas, dos menores y una mujer que recupero ayer su libertad, mientras que los menores fueron entregados a sus padres.

Comisario mayor Pedro Espíndola

INTERVIENE EL OCI

Al ser consultado sobre si hubo denuncia de la comunidad aborigen por el accionar policial, dijo Espíndola que realizaron una ante la Comisión de Derechos Humanos y en la jornada de hoy le comunicaron que el Órgano de Control Institucional (OCI) está iniciando las actuaciones en Sáenz Peña para investigar los hechos por las denuncias que hay de las familias de las personas detenidas sobre el accionar policial para tratar de determinar si fue correcto o no el mismo.

“Es para determinar, más allá de la situación judicial, en qué circunstancia una mujer resultó lesionada”, comentó el comisario.

REUNIÓN CON EL FORO DE SEGURIDAD

Este nuevo incidente generado en el barrio 134 viviendas es el cuatro que ocurre en los últimos meses, y en uno de los últimos casos se dialogó con los integrantes del Foro de Seguridad de comisaría 3ª, pero su accionar no dio los resultados esperados. “El accionar Foro de comisaría 3ª no está dando resultados, incluso la noche del incidente no se presentaron en el lugar”.

Al ser consultado sobre una posible solución para contrarrestar los incidentes, dijo el Director de Zona Interior que “en lo que respecta a la policía, no tenemos más que dar, porque con los recursos que tenemos que garantizar que no sufran estos ataques, a veces se consigue, otras veces no, pero eso es lo que la institución puede brindar. Par llegar a alguna solución creo que debe haber otro tipo de abordaje que no está al alcance de la Dirección de Zona Sáenz Peña hacerlo, tendrán que intervenir otros actores sociales. Tampoco se sabe la motivación, no sabemos el motivo”, señaló.

Relacionado