PARA ROBARLE LA MOCHILA, MOTOCHORROS EMPUJARON Y ARRASTRARON A UNA MUJER POR MEDIA CUADRA

En la siesta del martes, frente a la Alcaidía de Resistencia, una mujer de 30 años fue gravemente empujada y arrastrada por media cuadra, víctima de motochorros que buscaban tan solo robarle la mochila.

El ataque se dio mientras la víctima caminaba por avenida Piacentini, a pocos metros de su intersección con la avenida Las Heras. Los asaltantes la abordaron en un abrir y cerrar de ojos, la empujaron y arrastraron por media cuadra frente a la Unidad Penitenciaria Federal N°7, hasta un gimnasio de la zona.

La mujer comentó a Diario Chaco que no los vió venir: «Uno tenía casco y el otro gorra, como tenían barbijo puesto no pude ver mucho. Yo tenía la mochila adelante porque iba sola y ya me habían robado», aseguró.

Tras el fuerte momento arribaron agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, quienes afirmaron que se encontraban en persecución: «Los estamos siguiendo porque a una señora le robaron la cartera. Deben ser los mismos».

Los papás de la víctima buscaron a la mujer y se dirigieron en conjunto a realizar la denuncia.

Sin embargo, el duro golpe y la violencia utilizada fueron en vano para los motochorros, ya que no pudieron robarle nada. Aún así, le provocaron graves heridas en las piernas y brazos.

«Estoy con muchos golpes y miedo», finalizó.

