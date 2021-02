MONTE QUEMADO SANTIAGO DEL ESPERO “PUEBLADA RECLAMAN POR MEDICOS, AMBULANCIAS, ZAMORA LE MANDO LA INFANTERIA”

Contiene imágenes y videos

Denuncias, audios, videos al 3644 404921

MONTE QUEMADO SANTIAGO DEL ESTERO una localidad de 40.000 habitantes, distante a 400 kilómetros de la capital provincial, gobernada por Alberto Castillo intendente del mismo signo político que Gerardo Zamora, esta localidad está situada sobre la Ruta Nacional N° 16, entre dos localidades Chaqueñas “LOS FRENTONES Y TACO POSO”, desde hace días los vecinos iniciaron una pueblada solicitando mejoras en salud, una ambulancia, medicamentos, pero principalmente medico.-

Desde este medio entrevistamos telefónicamente a A.R. una de la mujeres que encabeza este reclamo, nos pidió si podíamos publicar este reclamo, ya que los medios provinciales no lo hacen o no lo pueden hacer; ALBA nos decía “estamos pidiendo al gobierno mejoras en salud, pedimos médicos , insumos , ambulancia, mejoras en el hospital y nos mandaron la infantería, nos sitiaron la ciudad , no nos dejaba salir de la ciudad, nos sitiaron todos los accesos, lo mismo lo hicimos , salimos, estamos en la ruta, estamos reclamando mejoras en salud, no queremos que se mueran más personas por no contar con un médico, en este momento tenemos un solo médico para atender a los 40 mil habitantes, por cualquier síntomas nos derivan a la capital, las rutas son un desastre, mucha gente muere en el camino”.-

El jueves a la noches se hizo presente el intendente ALBERTO CASTILLO pero no dijo nada importante, dijo lo mismo que todos sabíamos, nos conto que los médicos no quieren ir a Monte Quemado por que los sueldos son muy bajos”

Continuo y nos dijo “El miércoles lo sacaron al director Dr Carlos Alberto Sánchez y pusieron un interventor es un médico de la localidad de Campo Gallo, nosotros pedimos médicos y desde el gobierno los sacan”

También la comunidad de Monte Quemado está reclamando pidiendo médicos e insumos para el hospital que se encuentra en total abandono, sucio, aguas servidas que brotan hacia la calle, los pocos médicos que hay se van y no vuelven más”.

Quienes deberían estar al frente acompañando los reclamos no están, los vecinos pidieron reunirse con la Ministra de Salud de la provincia Licenciada Natividad Nassif o con el Coordinador General del Ministerio de Salud C.P.N Norberto José Zanni, no tuvimos acceso a nada, seguimos reclamando, pedimos por este medio al gobierno que nos atienda y nos de una respuesta a la comunidad”.-

Relacionado