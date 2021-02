HUGO MOYANO: «DEBERÍA VOLVER A DISCUTIRSE UNA LEY DE MEDIOS PORQUE SINO ESTOS TIPOS HACEN DAÑO”

El líder sindical señaló que el país debería volver a discutir una norma para los medios audiovisuales y consideró que “hacen daño”.

En 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue promulgada la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, dejando atrás la ley de Radiodifusión 22.285 propagada por la última dictadura cívica militar en 1980.

Sin embargo apenas asumida la gestión encabezada por Mauricio Macri y con un DNU que llevó su firma, quedó derogada en su totalidad. Las voces para poder volver a debatir una nueva norma comienzan a escucharse y hoy se sumó la del líder camionero Hugo Moyano.

«Creo que debería volver a discutirse una ley de medios porque sino estos tipos hacen un daño. No saben el daño que hacen… Yo los voy a denunciar por el daño que están haciendo. No por el daño de lo que alguien crea o no sino por otro tipo de daño que le causan a una familia. Son muy graves en estos momentos que se viven en el país», afirmó Moyano en una entrevista a Radio El Destape.

«No puede ser que digan tantas estupideces y barbaridades. Cuestionan a un juez que tuvo la responsabilidad de tomar una decisión. Según ellos, todos los que le dan la razón a Moyano, tienen algo que ver. Los medios tratan de mezclar para perjudicar. Lo voy a denunciar con la Justicia porque es algo grave», apuntó Moyano contra Clarín y La Nación.

«A mí me hicieron allanamientos en todos lados y jamás encontraron nada». Y subrayó: «La misma hija del dueño de La Nación (Esmeralda Mitre) contó que su padre tenía cuentas en Suiza y no dijeron nada. Por 2 mangos que le encontraron a mi hija sí. Clarín se quedó en la época de los militares con Papel Prensa y ahora dice cosas de mi hija».

