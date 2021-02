FERNÁNDEZ LANZÓ EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: ¿QUIÉNES LO INTEGRAN?

El organismo multisectorial tendrá la función de diseñar políticas a largo plazo.

Este viernes, el presidente Alberto Fernández anunció la creación del Consejo Económico y Social, que tratará diferentes políticas de Estado a largo plazo, en materias de productividad e integración social; medio ambiente y cambio climático; trabajo; seguridad alimentaria; y democracia innovadora.

En cuanto a los designados integrantes del Consejo Económico y Social, el mandatario dijo que fueron «convocados para que, de una vez por todas, construyamos un país con otra lógica, la del diálogo y el encuentro», y enfatizó que «no es una mesa para ver que interés predomina».

«No tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son», añadió.

El Consejo estará integrado por representantes del sindicalismo, del sector empresarial, de los distintos cultos, de los movimientos sociales y la comunidad científica y educativa, que tendrán la función de elaborar una agenda institucional que marque políticas de Estado para los próximos 30 años.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, que presidirá el órgano multisectorial explicó que el Consejo tendrá cinco misiones que tendrán cinco proyectos transformadores en las áreas de comunidad del cuidado y seguridad nutricional, productividad con cohesión social, cambio climático ecológico y desarrollo verde, trabajos y educación del futuro, y calidad institucional.

Miembros del Consejo Económico y Social

Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas: Marita Carballo

Accenture: Sergio Kaufman

Bolsa de Cereales: Jose Martins

Cámara de Comercio: Natalio Grinman

Camarco: Iván Szech

CAME-Mujeres: Beatriz Tourn

Cgera: Marcelo Fernández

CGT: Héctor Daer, Carlos Acuña y Antonio Caló

Conam: Ediht Encinas

Conicet: Ana María Llois

Conicet: Carolina Carrillo

Consejo Interuniversitario Nacional: Delfina Veiravé

CTA: Hugo Yasky

Federación Agraria Argentina: Carlos Achetoni

Jufejus: María del Carmen Battaini

La Bancaria: Sergio Palazzo

SMATA: Ricardo Pignanelli

UBA: Alberto Barbieri

UIA: Carolina Castro

Unión Industrial de Salta: Paula Bibini

Universidad de Misiones: Alicia Bohren

Uocra: Gerardo Martínez

UPCN: Andrés Rodríguez

UTEP: Esteban Castro

Relacionado