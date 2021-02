FEMICIDIOS: ARGENTINA Y EL CHACO, EN LOS PEORES LUGARES

Mía Colussi, Coordinadora del área de Inclusión del Movimiento Sumar- UCR, manifestó que: “Los femicidios son la principal razón de muerte violenta de mujeres en el país y en nuestra provincia. La estadística criminal en Argentina revela que 2 de cada 3 mujeres asesinadas, son por violencia de género”.



Colussi agregó sobre este tema: “Esta realidad dolorosa nos interpela como Estado y nos obliga a tomar medidas concretas desde los partidos políticos buscando un proyecto que realmente de frutos exactos para la prevención y concientización en la persecución efectiva y sanción de este terrible delito. En Argentina y en el mundo a las mujeres las asesinan por ser mujeres, 9 de cada 10 femicidios ocurren en el ámbito privado y la mayoría son perpetrados por la pareja o ex pareja de la víctima. Por ello, la estrategia para enfrentarlo no puede ser la misma que para el resto de los homicidios”.

EL TRABAJO ES SILENCIOSO

“La causa estructural de los femicidios es la desigualdad de género. Por eso, el trabajo es silencioso, pero con una mirada en el foco de la cuestión. La erradicación de la Violencia contra las Mujeres amerita emergencia, hay que trabajar ya en cuestiones interdisciplinarias, con el propósito de generar un cambio cultural, indispensable para atacar las causas estructurales de esta violencia. Sin embargo, además de la desigualdad de género, hay otros factores de riesgo que inciden en la probabilidad que ocurran los femicidios y otros hechos de violencia de género. Entre ellos, el funcionamiento de las instituciones del Estado”.

Sólo 2 de cada 10 víctimas de femicidios realizan una denuncia previa, esto evidencia las barreras institucionales que existen para que las mujeres que atraviesan una situación de violencia puedan acceder a una respuesta eficiente ante cada hecho concreto. En estas épocas los femicidios se mantuvieron constantes y cada día representan una porción mayor del total de homicidios. Esto se explica porque la naturaleza de este delito es diferente al resto de los homicidios- aseguró.

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE DENUNCIAS NACIONAL PERO REAL:

“Proponemos dar un paso más con medidas concretas de prevención, investigación y sanción de estos delitos que afectan la vida de millones de mujeres en nuestro país, así como medidas de protección de las víctimas. Hoy desde el lugar que ocupo dentro del espacio SUMAR abordo con más compromiso la temática desde el ámbito de la seguridad con medidas concretas orientadas no solo a la investigación de estos delitos con perspectiva de género sino a la prevención a través de la capacitación permanente y la asignación de medidas de protección a partir del sistema de evaluación y evolución del riesgo en cada caso particular. Por eso, una de las medidas fundamentales es la creación de un sistema nacional de denuncias por violencia de género pero que sea real el mismo. Nos permitirá cruzar los datos on line con otros organismos permitiendo un seguimiento de cada caso. De esta manera, tendremos una herramienta con la que podremos sistematizar la información y anticiparnos en forma más eficiente a los hechos delictivos. Además, será de utilidad clave para todo el sistema judicial y policial del país, no solo para prevenir sino también para mejorar la investigación criminal de estos delitos.

Resulta de total relevancia el compromiso del Estado Nacional, de los estados provinciales y de la Ciudad. Solo así podremos cooperar y ayudar todos pero con un compromiso real y efectivo”- concluyó la dirigente Colussi.

