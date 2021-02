FEMICIDIO EN DEPARTAMENTO BANDA SANTIAGO DEL ESTERO : «VERÓNICA FUE ATACADO CON CUCHILLO POR SU EX PAREJA”

Una exprofesora de inglés de la joven de 22 años asesinada esta mañana por su concubino, y también docente de la hija de la pareja, dialogó con Nuevo Diario.

Paula Coronel Fonti es profesora de inglés. Desde hace 12 años enseña en la localidad de Los Díaz, departamento Banda, donde en la mañana de este domingo ocurrió un nuevo femicidio.

Verónica Escobar (22) fue atacada a cuchilladas por su pareja, Ramón Roldán (26), y salió a buscar auxilio por un camino vecinal.

Sin embargo, tras recorrer varios metros, su cuerpo dijo basta. Se descompensó y falleció, siendo encontrada minutos después por su madre.

En diálogo exclusivo con Nuevo Diario, la docente contó: «A Verónica la conozco desde hace 12 años, cuando comencé a enseñar en la escuela de Los Díaz. Ella fue mi alumna en 5º, 6º y 7º grado. La conozco a ella y a su familia, porque Verónica y sus hermanos iban a esa escuela, que es la única de la localidad. Jazmín, la hijita de Verónica, que este año debe cumplir 8, también es alumna mía. Vero fue siempre una excelente alumna, super responsable, buena, inteligente y hasta llegó a ser abanderada. A la nena siempre la mandó a la escuela super prolija, muy bien cuidada. El año pasado me volví a comunicar mucho con Verónica por las clases virtuales de la hijita de ella y su pareja (el acusado de femicidio). A él no lo conozco, pero sabía que ella estaba viviendo con él. No sé qué pudo haber pasado», mencionó.