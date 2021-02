EN NUEVOS OPERATIVOS RECUPERAN MÁS MOTOS, INTERVIENEN UNA CARGA DE GRANOS Y DETIENEN A PRESUNTO ARREBATADOR

En otros operativos secuestraron una camioneta y un camión por presentar pedido de secuestro y posibles adulteraciones.

Nuevos operativos realizados por efectivos de la Policía Caminera terminaron con motos recuperadas y cargas intervenidas. También detuvieron a un joven acusado de sustraer un celular.

RESISTENCIA



Este jueves, efectivos de Caminera recuperaron una moto marca Honda Wave de 110 cc, azul.

Era conducida por un hombre de 38 años y tenía pedido de secuestro por supuesto hurto del 2013, a solicitud de la Cría 5ta.

El operativo se realizó en la avenida Paraguay 1187, en Resistencia.

También el jueves, recuperaron otra moto marca Honda Xr de 150 cc, color blanca y negra.

Era guiada por un joven de 23 años y presentaba pedido de secuestro por supuesto hurto del 2020, a solicitud de la Cría 5ta.

Ayer viernes, recuperaron una moto marca Honda Storn de 150 cc, color negra, en un operativo realizado en la Av. Nicolás R. Acosta al 520.

Era conducida por un hombre de 42 años y tenía pedido de secuestro por supuesto robo del 2012, a solicitud de la Cría 9na.

Asimismo, en la Av. Castelli al 3259 recuperaron otra moto marca Yamaha Ibr de 125 cc, color roja.

Era guiada por un joven de 27 años y era buscada por un supuesto robo de 2019, a solicitud de la Cría 10ma.



ARREBATÓ UN CELULAR Y LO DETUVO CAMINERA

Asimismo, el jueves en otra intervención detuvieron a un presunto motochorro de 21 años, quien habría sustraído un celular a una joven en inmediaciones de la avenida Castelli al 1200.

Los agentes patrullaron la zona y, tras identificarlos por las características aportadas, los siguieron varias cuadras hasta que lo demoraron en Calle Cervantes al 2999.

Allí notaron que entre sus prendas, tenía un Samsung J7, que más tarde fue reconocido por la damnificada.



El aprehendido, junto al bien recuperado y una honda wave en la circulaba, fue trasladado a la Comisaría Séptima, por jurisdicción.

La detención se dio en el marco del operativo Barrios Seguros, lanzados días atrás.

VILLA ÁNGELA



Este jueves, sus pares de Villa Ángela secuestraron una camioneta y un camión, por presentar adulteraciones.

Se trató de una Ford F 100, cabina simple, cuyo conductor transitaba, desde Santa Sylvina hacia Villa Ángela.

Al momento de control, los agentes detectaron que la numeración de motor no coincidía con el de la cédula de identificación.

En la Planta Verificadora constataron que el motor pertenecía a otro rodado y, que al consultar con la página web de la Dir. Nac. de la Prop. del Automotor (DNRPA), tenía pedido por supuesto robo, de Buenos Aires.

El fiscal en turno ordenó el secuestro del rodado y que el conductor sea notificado de su situación legal.

El otro rodado fue un camión marca Ford F-350 el cual transitaba desde Col. Ñandubay a Coronel Du Graty.

En la Planta Verificadora constataron que el motor corresponde a otro rodado, en tanto el chasis, no se encuentra registrado para ese rodado.

En otro operativo realizado sobre ruta 95 Km 1029, secuestraron 71 sillas y 3 cajones de algarrobo, por el conductor no tenía guía forestal.

Los muebles eran trasladados en una Peugeot Bóxer Premium desde Machagai a Villa Ángela. Intervino la Delegación de Bosques quien ordenó el secuestro de la carga.

SAN MARTÍN

Este viernes, agentes viales demoraron un camión marca Volkswagen 17220, blanco, guiado por un hombre de 57, en un operativo realizado sobre la ruta prov. Nº 9 a 8 km de Colonias Unidas.

Transportaba 30.000 Kg de granos de maíz a granel desde Tres Estacas Chaco a Gral. San Martín.

Se consultó con la Afip sobre la Carta de Porte presentada y dispuso que el rodado sea demorado, hasta tanto llegue personal de ese organismo y realice la Interdicción de la carga, debido a que la documentación tenía anomalías.

Relacionado