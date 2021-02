EMERENCIANO SENA INSULTÓ A MENEM Y LO ACUSÓ DE GENERAR “UN MAR INMENSO DE CROTOS”

El dirigente social y piquetero Emereciano Sena emitió hoy un video en redes sociales donde critica la herencia del difunto Menem en el país y su accionar como presidente durante la década del 90.

Sena afirmó que la Argentina solía ser un país productor y trabajador, un país industrializado, pero que a partir de la presidencia de Menem, una gran cantidad de fábricas cerraron en todo el país, lo que causó «un inmenso mar de desocupados, un mar de crotos podríamos decir».

«Todas las vías de ferrocarril están en el medio del monte hoy sin uso, todo gracias a un gran hijo de puta como Carlos Menem», sentenció.

Según afirmó, la razón de esta crítica se debe a que las cosas deben ser dichas porque, de otra forma, «perdemos la memoria y caemos en esa inmensa cantidad de estúpidos que les encanta ir a ver un velorio porque ya murió».

En su opinión, «la muerte no le santifica a nadie», y «hay que empezar a nombrar como se hizo con Videla, como se hizo con todos los asesinos. Este es un asesino más, asesinó nuestra cultura, la cultura del trabajo, de la familia, del padre y la madre que tiene que estar conduciendo a sus hijos para que lleguen a la universidad a que estudien, a que trabajen, a que sean buenas personas».

«Hoy tenemos un mundo de drogadictos, de personas inertes sin utilidad porque no hay donde ir a trabajar. Desde entonces, todos los presidentes para mi tienen la misma calificación que Menem, no hay un solo presidente o presidenta hasta hoy que haya hecho nada por el pueblo», argumentó.

Luego apuntó contra las rutas: «Privatizaron las rutas a favor de los Moyano y a favor de Macri. Casi todas las rutas están privatizadas por los reaccionarios capitalistas, por los gorilas que entre comillas muchos están en contra, pero los gorilas tienen todos los peajes». «¿Y a nosotros qué nos queda?», se preguntó y contestó: «Poner un puesto de frutas, que viene otro menemista y nos secuestra el carro de frutas. Poner una parrilla de pollos o de carne y vender sandía, y que venga otro menemista y nos robe la sandía, nos robe el pollo».

Además, volvió a caratular a la sociedad como «consumidores de droga» y «cortarutas». «Eso generó Menem, gente crota que cortan rutas para poder comer y vivir, y hoy nos dicen a nosotros que tienen un proyecto. Nunca nos mostraron un proyecto, ¿por qué creen que estuvo hasta hoy día de senador en el Senado? Porque es el gran líder de la debacle argentina desde que vino la democracia. La debacle de nuestra cultura, nuestra costumbre. ¿Cuál era nuestra costumbre y nuestra cultura? Trabajar de sol a sol y sacar adelante al país. Hoy no podemos decir eso porque la mitad del tiempo tenemos que estar cortando ruta para conseguir mercadería para los crotos, pero no se genera ni se va a generar fuente de trabajo hasta que la gente no empiece a entender esto. Hasta la historia, compañero», finalizó.

