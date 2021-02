EL FRENTE GREMIAL DOCENTE REPUDIA LA REPRIMENDA GUBERNAMENTAL A DIRECTIVOS Y DOCENTES A TRAVÉS DE LA MINISTRA TORRENTE

Las entidades sindicales del Frente Gremial, habiendo tomado conocimiento en la mañana de hoy, de una convocatoria «telefónica» del Ministerio de Educación de la Provincia al personal directivo de la Escuela 54 de Resistencia, que dando su nombre y apellido muestra con indignación en un video el «Kit de limpieza» que dicha cartera está «proveyendo» a distintos establecimientos educativos, kit que representa una verdadera vergüenza, conteniendo -por ejemplo para una escuela con más de 600 alumnos- dos bidones de 4 lts. cada uno de lavandina; un alcohol en gel de medio litro; un balde; una escoba y un trapo de piso-, REPUDIAN la actitud intimidatoria encabezada por la propia titular de la cartera educativa Daniela Torrente, que «advirtiera» verbalmente al colega que ella puede aplicarle sanciones por haber dado a conocer en qué consiste el «kit ministerial» -para supuestamente cumplir con los protocolos y medidas de bioseguridad» de cara al ciclo lectivo 2021.

Los gremios del

Frente advierten al Gobierno que actitudes deleznables como la aquí repudiada

por parte de cualquier funcionario, y en particular de la señora Ministra de

Educación, que además de haberse convertido en la ministra del ajuste, que ahora

también se torna en la ministra del apriete y de la reprimenda para con los

directivos y docentes de las escuelas de la Provincia, no hacen más que agravar

la situación de conflicto generada por el mismo Gobierno, con un ajuste brutal

en materia salarial a los trabajadores de la educación -activos y jubilados-, y

con lo propio para con toda la estructura del sistema educativo, con cierre de

cargos, de cursos, arremetiendo particularmente contra el Nivel Superior, con

cierre de carreras, cambios de planes de estudio, etc., todo a espaldas de las

respectivas comunidades educativas, y arrebatándole la fuente de trabajo a

cientos de docentes y truncándoles la carrera terciaria a miles de alumnos en

todo el Chaco como lo han hecho en los últimos meses del año pasado.

Exhortan a la

máxima autoridad de la Provincia, al Gobernador Capitanich, ordene de inmediato

el cese de las medidas de represalias, y

se aboquen a resolver el conflicto salarial docente como corresponde, y a

garantizar la salubridad en serio de los docentes, de los alumnos y demás

integrantes de la comunidad educativa.

Deben perseguir

a los delincuentes, no a los docentes!!!

ATECH-

FEDERACION SITECH- UTRE CTERA- SADOP- SETPROCH- UGREBI-