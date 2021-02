Eduardo Mijno: “Los docentes han tomado en sus manos la lucha. El lunes no habrá clases”

El secretario General de SITECH Federación lamentó en CIUDAD TV que no haya habido una nueva convocatoria por parte del gobierno, tal como prometió el ministro de Economía. Ratificó la lucha por el cobro de la deuda y la vigencia de la Cláusula Gatillo, y afirmó que “no se puede subsistir con sueldos de 13.000 pesos de básico”, cuando los docentes perdieron el 80% del poder adquisitivo.

Mijno, evaluó la situación del sector de la educación anunciando que “no hay ningún encuentro programado con el Gobierno, no recibimos ninguna notificación a pesar de que el ministro de Economía dijo que en un par de días nos estábamos reuniendo y ya pasó prácticamente una semana. Esto hace que esté declarado el no inicio de clases”.

Agregó que “todo esto tiene que ver con cambiar la discusión en la paritaria, en la Comisión de Política Salarial para empezar a conversar de la aplicación de la Cláusula Gatillo, la deuda que se ha generado y la actualización de esta última. Es el reclamo central y fundamental del Frente Gremial, no así de otros sindicatos que se han unido con el Ministerio para hablar de otra cosa, que no es justamente el cumplimiento de esa cláusula sino bonificaciones”.

Estimó que “ahí hay algunas diferencias profundas que tenemos, y que fueron denunciadas en la propia reunión. El lunes se iba a comenzar con la presentación, que se iba a hacer presencial y después pasó a virtual. Entendemos que los docentes no se presentaron porque se manifestó la lucha que estamos llevando adelante, en cuanto a que volvemos a lo que fue 2019 en que todos los docentes, prácticamente en forma sincronizada, en toda la provincia, y donde manifestaron su disconformidad con la oferta del gobierno, que rechazan total y absolutamente”.

Destacó luego que “lo bueno en cuanto al sector, es que los propios docentes han tomado en sus manos la lucha, y ya no es gobierno vs. sindicato, sino que justamente ahora es gobierno vs. docentes, por la masividad que quedó demostrada el día lunes en Resistencia, que llamó poderosamente la atención por las cuadras y cuadras de docentes que expresaron no estar de acuerdo con el inicio de clases. En cuanto al interior, casi no hay localidades que no se hayan movilizado en forma masiva, hasta en Taco Pozo hubo marchas”.

Más adelante, Mijno acotó que “estamos al borde de un quite del poder adquisitivo de casi el 80%. Evidentemente no se puede subsistir con sueldos de 13.000 pesos de básico”. Refirió a la lucha en los años anteriores y del inicio de clases del año 2020 tras el acuerdo que firmó el gobernador, con la Cláusula Gatillo, donde se obligó a ajustar cada 3 meses los haberes. Pero, lamentablemente, “ahora el Gobierno Nacional ordenó quitar la cláusula gatillo, lo han hecho todas las provincias menos el Chaco, pero Capitanich tuvo que agachar la cabeza y acatar las órdenes de Nación de quitarla, cuando es un beneficio para el trabajador”.

Denunció además que algunos dirigentes sindicales “son funcionales al gobierno y están peleando por una bonificación, cuando éste no quiere pagar la cláusula gatillo. Para los padres y para todos, está claro que el conflicto está declarado, materialmente no hay tiempo de solucionar esto. Así que el lunes no se inician las clases y seguramente se van a planificar actividades para ese día”.

Eduardo Mijno finalizó con una “invitación muy especial para este jueves, que habrá otra movida coordinada por el Frente Gremial. A las 19 horas, frente al Mástil en Resistencia, tendremos una importante concentración de docentes”.

Fuente: Chaco día por día.

Relacionado