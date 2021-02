CAUSA VANESA LOPEZ: ALLANAMIENTOS POSITIVOS.

En comunicación con el Subjefe de la Policía del Chaco, Comisario General David Vega, por radio FM Gualamba 93.7, señaló que se hallaba viajando hacia la ciudad de General San Martín por otras cuestiones policiales, no así por la causa de «Supuesta defraudación en perjuicio de la Administración Pública» por el supuesto desvío y venta ilegal de mercaderías dispuestas por el Estado Provincial, que involucra a la señora Vanesa López, su pareja Walter Liva y el comerciante Hugo Eduardo Moreno.

Así mismo el Subjefe explicó que en la fecha de ayer, no se dio la detención de la señora López y compañía, en principio porque ninguna de estas personas estaban en sus lugares de residencia y aún no se tenía el oficio de allanamiento de las moradas, no así de su detención.

Además destacó que se llevaron a cabo allanamientos en tres domicilios en forma simultánea en el Barrio Toba y se llevaron a cabo secuestros de equipos telefónicos y documentos que interesan en la causa.

Luego estas tres personas fueron presentadas por su abogado defensor en el Departamento de Investigaciones Complejas e inmediatamente fueron trasladados a sanidad policial.

Así también aseguró que los involucrados se encuentran en calidad de detenidos, bajo resguardo de la Policía del Chaco, pero a disposición de la Fiscalía Nro 2 de General San Martín, a cargo de la Dr. Andrea Langellotti. Sin embargo no se encuentran incomunicados.

El traslado o no de los mismos a la ciudad de General San Martín lo determinará o dispondrá la Fiscalía de Resistencia junto a la Fiscalía de San Martín, conforme lo disponga la Dra. Langellotti, finalizó.

EL PROCEDIMIENTO

En relación a la causa Hugo Eduardo Moreno, Vanesa López y Walter Liva por Supuesta Defraudación a la Administración Pública, esta mañana a las 06:40 se dio inicio a la Orden judicial de allanamientos en los domicilios de los mencionados en el barrio Chilili.

Para llevar a cabo tal diligencia expedida por el Juzgado de Garantías Nro. 3 Resistencia, se contó con unidades de Fuerzas de seguridad de Operaciones Estratégicas Femenina, Infantería, Coe, Caminera, COM, Bomberos, Inteligencia, Deparatemento Trata de Persona y Departamento de Investigaciones Complejas, a fines de llevar adelante tres allanamientos a los fines de proceder a la inmediata detención de Elizabeth Vanesa López, Walter Liva y Hugo Eduardo Moreno.

Así mismo estuvieron presente los ayudantes fiscales Javier Garcia, Julio Gonzalez, Pablo Mendieta y el prosecretario Juzgado de Garantías Nro. 3 Dr. Luciano Javier Roy.

Como resultado del oficio se secuestraron planillas con datos y beneficiarios de mercaderías, (5) cinco celulares, varios tickets de extracción de dinero, diez (10) fotocopias de documentos de identidad de diferentes personas y una patente apócrifa.

Más tarde los efectivos policiales de la División Investigaciones Complejas lograron la aprehensión de una mujer, su pareja y un hombre por la “Supuesta Defraudación a la Administración Pública ”.

Relacionado